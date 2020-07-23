شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان (AAYAN) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء عند مستوى 41٫10 فلس، مسجلا بذلك أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، ومخترقا مستوى الدعم السابق عند 42 فلس،كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم التالي عند 37 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 43 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 40.5 بينما مستوى المقاومة هو 42.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط