شكرا لقرائتكم خبر عن أرزان (ARZAN) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 39 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 40 فلس، مما يعد إشارة سلبية، كما أنهى السهم تداولاته اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 36 فلس كمستوى أول ثم 31 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 42 فلس٫

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 38.1 بينما مستوى المقاومة هو 40.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط