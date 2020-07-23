شكرا لقرائتكم خبر عن اس تي سي (STC) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى ليغلق عند مستوى 845 فلس، مسجلا بذلك أدني مستوى له خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما انزلق السهم اسفل مستوى 850 فلس، مما نتوقع معه استمرار الانخفاض الحالي لمستويات اقل قد تصل الى 815 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 860 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 843.0 بينما مستوى المقاومة هو 849.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط