شكرا لقرائتكم خبر عن القرين (ALQURAIN) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في رابع جلسات الأسبوع حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 298 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 280 ثم 260 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 310 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 290 بينما مستوى المقاومة هو 300 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط