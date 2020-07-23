شكرا لقرائتكم خبر عن المركز (MARKAZ) يسجل انخفاض تاريخي -تحليل صباحي- 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 72٫30 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم منذ بداية تداوله، مخترقا بذلك مستوى الدعم الهام عند 75 فلس، مما يجعل الصورة سلبية تجاه الأيام والاسابيع القادمة، حيث نتوقع ان يصل السهم لمستوى الدعم النفسي عند 60 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 77 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 70.1 بينما مستوى المقاومة هو 76.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط