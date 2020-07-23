تعليمية (EDU) ينزلق اسفل خط الاتجاه -تحليل صباحي- 23-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل كما اشرنا في تقريرنا الأخير بداية الشهر الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 280 فلس، مخترقا خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، مما نتوقع معه إمكانية تراجع السهم لمستويات قد تصل الى 260 فلس كمستوى أول ثم 230 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 310 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 270 بينما مستوى المقاومة هو 285 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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