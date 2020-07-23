شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر (MASHAER) تحت الضغوط البيعية -تحليل صباحي- 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض السهم لضغوط بيعية قوية هبطت به لأسفل ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 53٫90 فلس، مخترقا خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 48 فلس كمستوى أول ثم 40 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 60 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 53.0 بينما مستوى المقاومة هو 55.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط