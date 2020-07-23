شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 14٫60 فلس امس الاربعاء، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 15٫50 فلس، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 13 فلس كمستوى أول ثم 10٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 14.1 بينما مستوى المقاومة هو 15.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط