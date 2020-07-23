شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة للرعاية الطبية (MCGS) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء عند مستوى 7٫41 ريال، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 7٫30 ريال، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما نتوقع معه ان يواصل السهم ارتفاعا لمستوى المقاومة التالي عند 8 ريال كمستوى أول ثم 8٫60 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 7٫20 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.35 ريال وبين مستوى المقاومة هو 7.60 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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