شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج الدولية (GISS) يتلقى مقاومة قوية -تحليل صباحي- 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 1٫70 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 1٫80 ريال، فشل السهم في تجاوزها منذ بداية الشهر الحالي، كما نلاحظ ظهور انحراف سلبي على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 1٫60 ثم 1٫45 ريال في عملية جني ارباح، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫80 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.66 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.72 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط