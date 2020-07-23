شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد خسائره كبيرة -تحليل صباحي- 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر خسائر كبيرة خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 5260 نقطة، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 5300 نقطة، وفي ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يتجه المؤشر حاليا لمستوى الدعم التالي عند 4800 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5500 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,176 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,339 نقطة