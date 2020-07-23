شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد جلسة -تحليل صباحي- 23-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر جلسة هادئة خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 9386 نقطة،مسجلا ارتفاعا بلغ 9420 نقطة، بينما اقل مستوى كان 9372 نقطة، في ظل تراجع كميات التداول، لذلك مازالت رؤيتنا الفنية للمؤشر كما هي، حيث يجب على المؤشر تجاوز مستوى مقاومته الحالي عند 9500 نقطة، لمواصلة ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 10000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,346 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,413 نقطة