الاقتصاد

المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع بصعوبة – تحليل صباحي – 23-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليستقر من جديد أعلى مستوى 7,407.09، وذلك وسط تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب طفيفة للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.14% بما يعادل 10.63 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولات المؤشر تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.

 

تظل توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 7,407.09، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 7,808.54.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,200.00 ومستوى المقاومة 7,600.00.

 

عدد أسهم الشركات الرابحة

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101

عدد أسهم الشركات الخاسرة

75

عدد أسهم الشركات الثابتة

21

عدد أسهم الشركات المتداولة

195

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