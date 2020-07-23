شكرا لقرائتكم خبر عن أول زيادة لرأس المال باستخدام السندات الرقمية بالمنطقة في «دبي المالي العالمي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن قيام شركة «جريب» GRIP للاستثمار المصرفي وإدارة الثروات التي تتخذ من المركز مقراً لها، بقيادة عملية زيادة رأس المال لشركة «ليد ريل استايت» اليابانية هذا الشهر، وذلك باستخدام السندات المالية الرقمية التي تمثل أسهم المستثمرين، لأول مرة على مستوى المنطقة.

يأتي هذا الإصدار باستخدام السندات المالية الرقمية كأول عملية من نوعها وفق قواعد الامتثال العالمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ما يعد إنجازاً استثنائياً لدبي ومركز دبي المالي العالمي، حيث تعمل شركة «جريب» على تأسيس أول سوق أوراق مالية خاص ضمن المركز لأول مرة على مستوى المنطقة.

ويعزز هذا الإعلان من رؤية مركز دبي المالي العالمي لقيادة مستقبل القطاع المالي، ويرسّخ مكانته باعتباره المركز المالي الرائد على مستوى المنطقة، وذلك بفضل إطار عمله القانوني والتشريعي المبتكر والمتين، الذي يدعم عملية الابتكار وتبني أحدث التكنولوجيا. إذ لعبت القوانين والتشريعات والأنظمة في المركز المالي دوراً في تمكين شركة «جريب» من أن تصبح أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا تؤسس وتدير وتوزع عملية زيادة رأس المال باستخدام السندات المالية الرقمية كوسيلة إصدار.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة للتعاون والجهود المشتركة من قبل مجموعة من المحامين المرموقين ومزودي الخدمات والتكنولوجيا والشركات المُنظمة من جميع أنحاء العالم

وتقود شركة «جريب» هذه العملية لصالح شركة «ليد ريل استايت» التي تتخذ من طوكيو مقراً لها وتعمل في مجال تطوير العقارات السكنية والتجارية بالتركيز على التخطيط والاستحواذ والتجديد للأصول العقارية، حيث يجري تطوير بعض مشاريعها للاستفادة من الفرص التي يتيحها تنظيم طوكيو للألعاب الأولمبية 2021.

وبهذا الصدد، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: نهنئ شركة جريب بإطلاق عملية زيادة رأس المال باستخدام السندات المالية الرقمية، ويسعدنا أن تكون المنظومة القانونية والتشريعية والتنظيمية في مركز دبي المالي العالمي بمثابة المنصّة المتينة والمبتكرة لتحقيق هذا الإنجاز الأول من نوعه في المركز والمنطقة.