«استثمر في الشارقة» يعرض الفرص في القطاعات التكنولوجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أمس الثلاثاء، ندوة أعمال افتراضية تفاعلية عبر منصة «زوم»، بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، جمعت مسؤولين حكوميين إماراتيين مع دبلوماسيين ورواد أعمال وأصحاب شركات أمريكيين، وتم خلالها عرض الفرص الاستثمارية المتنوعة في القطاعات الرئيسة بالإمارة.

ركزت الندوة التي حملت عنوان: «الفرص التجارية والاستثمارية بين الشارقة والولايات المتحدة الأمريكية»، على الصناعات التي تشهد نمواً متسارعاً في ظل التحديات التي تواجه المشهد الاستثماري العالمي، وتشمل قطاعات الصناعة، والابتكار والتكنولوجيا، والإعلام، والترفيه، التي تعزز جاذبية إمارة الشارقة كوجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى قطاعات السفر والسياحة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية والبيئة.

وشارك في الندوة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، والدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وحسين محمد المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، «استثمر في الشارقة»، في حين أدار الندوة ستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط.



تعزيز التحول الرقمي



وتحدث مروان بن جاسم السركال عن دور «شروق»، بوصفها هيئة استثمارية، تلبي احتياجات المستثمرين والارتقاء بالتنوع الاقتصادي في الشارقة وتعزز جاذبيتها وجهة استثمارية وسياحية متكاملة، مؤكداً أن «شروق» نفذت عدة مشاريع بالشراكة مع مستثمرين عالميين لتعزيز عملية التحول الرقمي ونقل التكنولوجيا إلى القطاع العقاري، وقطاعات السياحة والبنى التحتية والتعليم وتربية الأحياء المائية والزراعة والذكاء الاصطناعي.

وأضاف السركال: «جاء نجاح إمارة الشارقة بجذب المستثمرين العالميين وتعزيز تنوعها الاقتصادي، نتيجة سهولة إجراءات إطلاق المشاريع وانخفاض تكاليفها، بالإضافة إلى بنيتها التحتية المتطورة، وتوفيرها لأفضل المهارات البشرية والمواهب الإبداعية، كما تتميز بيئة الأعمال فيها بمعدلات نمو عالية، الأمر الذي أسفر عن قصص نجاح محلية عديدة لا تقل أهمية عن نظيراتها العالمية، ومن خلال توفير هذه الفرص الغنية للمستثمرين، نسعى لتعزيز تعاوننا مع شركاء قادرين على المساهمة في عملية تحول إمارة الشارقة».



الاستفادة من الإمكانات



وقال الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»: يأتي انضمامنا إلى الندوة التي تستضيفها «استثمر في الشارقة»، بهدف استعراض وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المختلفة في ظل الظروف الحالية التي نواجهها، كما نسعى من خلال هذه الندوة لمناقشة كيفية مساعدة الشركات والمؤسسات على الدخول إلى الأسواق الناشئة، والاستفادة من الإمكانات الهائلة في الشارقة.

وأضاف المدفع: «عملت مدينة الشارقة للإعلام خلال الأشهر القليلة الماضية، على إدخال عدد من الحوافز كوسيلة لتقديم الدعم للجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد، وقد تكللت جهودنا بزيادة في الشركات الجديدة المسجلة بنسبة 6.3٪، مع تسجيل أكثر من 150 شركة للتجارة الإلكترونية، وقد وظفّنا الابتكار والإبداع للاستفادة من الفرص الجديدة وإنجاز عملية التحول نحو رقمنة الأعمال».

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مستقبل الابتكار



وقال حسين محمد المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار «الشارقة هي عنوان مستقبل الابتكار، إذ نجح المجمع في الارتقاء بالأنظمة المحلية على الصعيد الفكري والأكاديمي وعلى صعيد ريادة الأعمال وقدرتها على جذب كبريات الشركات وتوفير منصة للشركات الناشئة والقائمة، بهدف تمكينها من التوسع في منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف المحمودي:«جذب المجمع خلال العام الماضي، أكثر من 300 مليار درهم لمبادرات البحوث والتطوير، أطلقنا أكبر مركز لبحوث النقل بالإضافة إلى أكبر مراكز (التصنيع المضاف) في المنطقة، كما يحتضن المجمع أكبر مرافق التكنولوجيا الزراعية، ويعمل حالياً على بناء أكبر مركز تجريبي متخصص بالواقع الافتراضي والمختلط».



«كورونا» سرعت التكنولوجيا



وأشار محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر،«استثمر في الشارقة» إلى أن دولة الإمارات في طور عملية الانتقال من القطاعات الصناعية التقليدية إلى عصر الصناعات التكنولوجية الفائقة مثل الذكاء الاصطناعي، والطباعة الثلاثية الأبعاد، والروبوتات، وتكنولوجيا الطائرات المسيرة «الدرون» وغيرها، مؤكداً أن جائحة كورونا أسهمت بتسريع هذه العملية.



المناخ الاستثماري



أشار محمد علي، المدير التنفيذي لشركة «أنكور آلايد»، إلى أن شركته الصناعية الأمريكية التي أسسها في الشارقة منذ 25 عاماً شهدت نمواً متسارعاً وخصوصاً خلال مرحلة وباء كورونا، حيث نجحت بتعزيز الصادرات إلى أوروبا والعالم، مؤكداً أن المناخ الاستثماري في الإمارة، ومرافقها الاستراتيجية، وبناها التحتية واللوجستية المتطورة كان لها أثر في نجاح عدد كبير من المستثمرين.