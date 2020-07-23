شكرا لقرائتكم خبر عن ما التسويق العقارى؟ وما الفرق بين شركات التسويق ومكاتب السماسرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك الكثير من الشركات العقارية الكبرى تلجا لشركات التسويق العقارى لتسويق مشروعاتهم وهو ما يساهم بصورة كبيرة فى نجاح بيع وحدات المشروع فى وقت قصير.. ولكن هناك شركات أخرى تقتصر على موظفيها فى تسويق المشروعات وعادة ما تكون هذه الشركات شركات صغيرة غير قادرة على تحمل نفقات وأعباء شركات التسويق العقارى.. وفى السطور التالية نوضح لكم ما هو التسويق العقارى والفرق بين شركات التسويق ومكاتب السماسرة .

ما التسويق العقارى؟

يعتبر التسويق العقارى أحد الفروع التطبيقية لعلم التسويق والتسويق العقارى الفعال هو إنتاج ما يمكن بيعه من العقارات، وليس بيع ما يمكن إنتاجه من العقارات، فتتجه الشركات التى تبيع ما يمكنها إنتاجه نحو المنتج العقارى، إذ أن المنتج العقارى يأخذ موقع الصدارة بالنسبة لها، ثم تفكر فى الزبائن بعد ذلك، وتنظر للتسويق أنه مجرد عملية إقناع الزبائن بالشراء.

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وتعد المنافسة أحد المتغيرات الرئيسية فى السوق العقارى المحلى، والإقليمى، والعالمى التى تؤثر على الاستراتيجيات: الإدارية، والتسويقية، والمالية، والإنتاجية للشركة العقارية، هذا بالإضافة إلى نوع وشكل ومستوى المنافسة فى السوق العقارى. والذى يعكس طبيعة التفاعل الديناميكى بين الشركة العقارية والبيئة الاقتصادية المحيطة والتى تعمل من خلالها.

وتطور التسويق العقارى مؤخرا مع تطور الإنترنت وأصبح الإنترنت عامل مهم فى عملية التسويق وخاصة وسائل التواصل الاجتماعى الفيس بوك وانستجرام.

وهناك فرق بين شركات التسويق العقارى ومكاتب السماسرة، فعادة شركات التسويق العقارى تلجا اليها الشركات الكبرى لتسويق مشروعات تتخطى المليارات، بينما مكاتب السماسرة تقتصر فقط على الأحياء والمناطق الجديدة وتعمل فى مجال يسعى حدات الأهالى سواء شقق أو فيلل .