شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تدعم الفيوم بمجمعين صناعيين.. تعرف على التفاصل فى 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسارع الحكومة المصرية الزمن للانتهاء من تدشين 13 مجمع صناعة في عدد 12 محافظة لتوفير 4317 مصنعا جديدا للمستثمرين، مع نهاية العام الجارى، وتستعد لطرح كراسات الشروط لعدد 4 مجمعات الشهر الجارى، ومع إعلان رئيس التنمية الصناعية طرح مجمعين في محافظة الفيوم وحدها، نقدم أهم المعلومات عن هذين المجمعين.

-طرح نحو مجمعين صناعيين بمحافظة الفيوم بنهاية مارس 2021.

-توفير 692 مصنع صغير لعدد من الأنشطة الصناعية

- مساحة المجمعين 51.5 فدان ويجرى الانتهاء من مرحلتهم الأولى.

- تكلفة استثمارية تبلغ مليار جينه.

-أحد المجمعين به مباني خرسانية ويشمل 576 وحدة صناعية.

- تبلغ مساحة الوحدة 48 متر مربع

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-المجمع الثانى يضم 116 وحدة تقدر مساحة الوحدة 648 م2.

-يضم المجمعان انشطة صناعات نسيجية ومفروشات وملابس جاهزة.

وانتهت وزارة الصناعة والتجارة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من صياغة كراسة شروط المجمعات الصناعية الجديدة المنتشرة فى عدد 12 محافظة، والتى تستهدف توطنين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فى مجمعات جديدة على طراز ومستوى عالمى، لدمج هذه الصناعات لتعمل فى بيئة ملائمة.

ومن المقرر أن تعلن هيئة التنمية الصناعية، بداية حجز كراسات الشروط لعدد 4 مجمعات وهى بنى سويف والمنيا والغربية والأقصر، خلال الشهر الجارى، مع تسهيلات كبيرة للمتقدمين، ويتواكب مع هذا التحرك استمرار حجز الوحدات الصناعية فى مجمعى مرغم 2 والغردقة.