شكرا لقرائتكم خبر عن "Crete Islands" رأس الحكمة تحقق مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه خلال 4 أيام من اطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - * ماونتن فيو رأس الحكمة" هو المشروع الوحيد متكامل الخدمات في منطقة رأس الحكمة والخصوصية والطابع اليوناني من أهم مميزاته

بعد اطلاقها مرحلة Crete Islands ضمن مشروع "ماونتن فيو رأس الحكمة" باستثمارات تصل إلى4 مليار جنيه مصري، أعلنت شركة "ماونتن فيو" المتخصصة في مجال التطوير والاستثمار العقاري، عن تحقيق مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه خلال 4 أيام من طرحها للبيع، على مستوى المرحلة تتنوع الوحدات بين الشاليهات، والفيلات المنفصلة، والتوين فيلا، والتاون هاوس. أدى نجاح طرح المرحلة الى إعلان الشركة عن طرح مرحلة جديدة تتضمن وحدات إضافية خلال فترة العيد.

من جانبه صرح المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة "ماونتن فيو"، "نسعى في "ماونتن فيو" إلى تحقيق الابتكار على مستوى جميع مشروعاتنا، وهو ما يمتد إلى مشروع رأس الحكمة في أكثر الأماكن تميزا في الساحل الشمالي، حيث قامت ماونتن فيو بإحداث طفره في مشروعاتها العقارية في القاهرة والآن نستكمل نجاح مسيرتنا بتطوير مشروعنا القائم في الساحل الشمالي خاصة وأنه المشروع الوحيد متكامل الخدمات في المنطقة منذ 2013، حيث يعيش حاليا أكثر من 800 أسرة ما يشجع على تحقيق المزيد في هذه الجهة الواعدة."

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ولفت المهندس عمرو سليمان إلى أن نجاح هذه المرحلة يعكس مدى قدرة الشركة على الجمع بين الابتكار وما يحتاج إليه العميل في مشروع سكني عصري متكامل في منطقة الساحل الشمالي، حيث تتلخص مميزات هذا المشروع في الابتكار، والعصرية والخصوصية والهدوء.

ويمتد مشروع "ماونتن فيو رأس الحكمة على مساحة 428 فدان ويتميز بالطابع اليوناني المميز لجميع قطاعاته التي تطل على مساحات المياه وتميزها الخصوصية. تستوحى فكرة Crete Islands من الطبيعة، لتقوم على كريستال لاجون مساحته 45 ألف متر مربع، ذو شاطئ يمتد بطول 2.3 كيلومتر وهو ما تستمتع به جميع الوحدات. تم بناء المشروع بحيث يصبح مستداما بشكل جزئي، ويوفر الحلول والمرافق المستدامة خاصة تلك التي تتعلق بالاستهلاك الرشيد للطاقة للحفاظ عليها للأجيال القادمة، ومن هذه الحلول استخدام لوحات الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة من المياه

كما يعد مشروع "ماونتن فيو رأس الحكمة" هو المشروع الوحيد في رأس الحكمة ذو الخدمات المتكاملة مثل العيادة والسوبر ماركت، إلى جانب عدد كبير من مطاعم المأكولات والمشروبات ومتجر الدراجات، بالإضافة الي الشراكة مع محطة وقود أمارات مصر التي سوف يتم افتتاحها العام المقبل والتي تعد من أهم الشراكات التي عقدتها ماونتن فيو من أجل امداد مشروعاتها بالمرافق والخدمات المتكاملة التي أيضا تتضمن خدمة الغرف والعناية بالوحدات لتضفي التميز على تجربة المشروع التي تملأها الخصوصية والهدوء.