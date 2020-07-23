شكرا لقرائتكم خبر عن كيلو الذهب يرتفع 35 ألف جنيه خلال أسبوع واحد فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ناجى فرج، عضو شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب بالتعاملات المسائية، أغلقت على ارتفاع بقيمة 4 جنيهات، مشيرا إلى أن جرام الذهب 21 يسجل الآن 830 جنيها للجرام.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن سعر كيلو الذهب ارتفع قرابة 35 ألف جنيه في أسبوع واحد، ليرتفع من 805 آلاف جنيه للكيلو إلى 840 ألف جنيه.

وسجل الذهب أعلى مستوياته في 9 سنوات اليوم الأربعاء إذ تأجج الطلب على الملاذات الآمنة بفعل تصاعد في التوترات الأمريكية الصينية، في حين اقتدت الفضة بالمعدن الأصفر لتبلغ ذروتها في نحو سبع سنوات وسط آمال في تعافي الطلب الصناعي.

وسجل السعر الفوري للذهب أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011 في المعاملات المبكرة عند 1865.35 دولار للأوقية (الأونصة)، وبلغ 1859.86 دولار بحلول الساعة 1527 بتوقيت جرينتش، مرتفعا بنسبة 1%. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.7 بالمائة إلى 1856.90 دولار للأوقية.

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وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا للسمسرة: "الذهب في صعود متسارع وذلك في الأساس بفعل التوترات الجيوسياسية مع الصين. لا تلوح في الأفق نهاية لهذا التصعيد.. ولسوف يضر بالثقة في ظل استمرار التشاحن بين أكبر بلدين في العالم".

وأمرت الولايات المتحدة الصين بإغلاق قنصليتها في هيوستن، وقال مصدر إن بكين تدرس إغلاق القنصلية الأمريكية في ووهان ردا على ذلك.

وارتفعت الفضة 4.5 % إلى 22.30 دولار للأوقية، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول 2013 عند 23.02 دولار.

وارتفعت الأسعار حوالي 15.8% منذ بداية الأسبوع، وهو ما يرى فيه بعض المحللين مستهل موجة صعود تغذيها أسعار الفائدة المنخفضة وتجدد الطلب الاستثماري وتعطيلات إنتاج وتعاف في الاستهلاك الصناعي.

ونزل البلاديوم 0.5 بالمائة إلى 2148.25 دولار للأوقية وصعد البلاتين 2.5 بالمائة مسجلا 904.09 دولار للأوقية، بعد أن بلغ ذروته منذ 27 فبراير عند 912.97 دولار في وقت سابق.