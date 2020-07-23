شكرا لقرائتكم خبر عن "تسلا" تحقق أرباحا في الربع الثاني على خلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت "تسلا" في بيان يوم الأربعاء أنها حققت نتائج أعمال قوية شملت تسجيل أرباح على خلاف توقعات المحللين في الربع السنوي الثاني ورغم أزمة فيروس "كورونا".



وذكرت الشركة الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية بأنها سجلت أرباحا بحوالي 104 ملايين دولار أو ما يعادل خمسين سنتا للسهم في الربع السنوي الثاني مقارنة بخسائر ناهزت 408 ملايين دولار أو ما يعادل 2.31 دولار للسهم في نفس الفترة من عام 2019.

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وعند استبعاد المواد المكررة، بلغت أرباح "تسلا" 2.18 دولار لكل سهم في الربع الثاني من خسائر قدرها 1.12 دولار لكل سهم في نفس الفترة من العام الماضي وعلى خلاف توقعات بتسجيل خسائر قدرها 2 سنت لكل سهم.



أما الإيرادات، فقد انخفضت بنسبة 5% إلى 6.04 مليار دولار في الربع الثاني بينما توقع محللون تحقيق "تسلا" إيرادات عند 5.15 مليار دولار بعد إيرادات قدرها 6.4 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.



وارتفع سهم "تسلا" بما يقارب 300% منذ بداية عام 2020 حتى إغلاق جلسة الأربعاء لتصل قيمتها السوقية إلى 300 مليار دولار تقريبا متفوقة بها على "تويوتا موتور" بكثير.