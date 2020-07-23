شكرا لقرائتكم خبر عن "مايكروسوفت" تحقق أرباحاً وإيرادات قوية رغم أزمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات عن تحقيق أرباح وإيرادات قوية خلال الربع المنتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران رغم أزمة فيروس كورونا.



وبلغت أرباح "مايكروسوفت" 11.2 مليار دولار أو ما يعادل 146 دولار لكلا سهم من 1.71 دولار للسهم قبل عام بينما توقع محللون تحقيق أرباح بحوالي 1.34 دولار لكل سهم.



وارتفعت إيرادات الشركة الأمريكية إلى 38 مليار دولار خلال الربع المنتهي في يونيو/حزيران مقارنة بـ33.71 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام وأعلى من توقعات عند 36.54 مليار دولار.

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وارتفعت إيرادات "مايكروسوفت" من وحدتها للحوسبة الذكية التي تضم الحوسبة السحابية "أزور" بنسبة 17% إلى 13.4 مليار دولار من توقعات عند 13.11 مليار دولار.



وسجلت "مايكروسوفت" من مبيعات ويندوز" و"إكس بوكس" والحوسبة الشخصية بشكل عام إيرادات بحوالي 12.9 مليار دولار مقارنة بـ11.28 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019 وأعلى من توقعات بحوالي 11.48 مليار دولار.



ومنذ بداية عام 2020 حتى يومنا هذا، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بحوالي 34% وبلغت القيمة السوقية للشركة أعلى من 1.6 تريليون دولار.