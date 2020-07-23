الأسهم العالمية تتباين على وقع التوترات الأمريكية - الصينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت مؤشرات الأسهم العالمية أمس الأربعاء، حيث ألقى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، بظلاله على التفاؤل حيال جولة جديدة من التحفيز المالي للاقتصاد الأمريكي الذي يعصف به الفيروس. وفي ظل ذلك هبطت المؤشرات الأوروبية والآسيوية ـ باستثناء الصينية ـ فيما قاومت «وول ستريت» للارتداد إلى المنطقة الخضراء، بدعم من نتائج وبيانات إيجابية، غير أن مخاوف الفيروسات التاجية استمرت في الضغط على معنويات المستثمرين.

وفي بورصة نيويورك، تأرجحت مؤشرات «وول ستريت» الأربعاء، حيث ألقى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، بظلاله على التفاؤل حيال جولة جديدة من التحفيز المالي للاقتصاد الأمريكي الذي يعصف به الفيروس.

جاء أداء «وول ستريت» مع إغلاق الولايات المتحدة للقنصلية الصينية في مدينة هيوستن، بعد أن أكدت أن القرار يأتي لحماية حقوق الملكية الفكرية الأمريكية، وهي خطوة من شأنها أن تفاقم التوترات بين واشنطن وبكين.

من جانبه حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين، من الإجراءات الانتقامية التي قد تتخذها الصين ما لم تتراجع الولايات المتحدة عن قرارها.

ومن ناحية أخرى، قالت الولايات المتحدة إنها ستدفع حوالي ملياري دولار مقابل الحصول على 100 مليون جرعة من اللقاح المحتمل الذي تطوره شركتي «فايزر» و«بايون تيك». وعلى صعيد نتائج الأعمال، تراجع سهم «سناب شات» بأكثر من 9% مع تسجيل خسائر فصلية، وارتفاع عدد المستخدمين بأقل من المتوقع، فيما سجلت شركة «يونايتد إيرلاينز» خسائر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، بسبب تداعيات الوباء على الصناعة.

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 0.1% إلى 26809.2 نقطة، قبل أن يتأجرح في قت لاحق، صعودا وهبوطا في نطاقات ضيقة، واستقر «ستاندرد آند بورز» عند مستوى 3258.1 نقطة، قبل أن يرتد هو الآخر في وقت لاحق بمكاسب 0.45% ثم يعود ليتـأرجح في وقت لاحق، في حين ارتفع «ناسداك» بنسبة 0.57%، مسجلاً 10715.7 نقطة، قبل أن يتأرجح في وقت لاحق.

وفي القارة العجوز نزلت الأسهم الأوروبية أمس الأربعاء، في الوقت الذي حول فيه المستثمرون تركيزهم مجدداً، إلى تقارير الأرباح وارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد أن دفع اتفاق بشأن الدين على مستوى الاتحاد الأوروبي أسواق المنطقة لأعلى مستوى في أربعة أشهر في الجلسة السابقة.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3% لينخفض عن أقوى مستوى إغلاق منذ الخامس من مارس/آذار. وقادت القطاعات الدفاعية أسواق أوروبا للانخفاض، فيما كانت شركات الأدوية والمرافق والمنتجات الاستهلاكية، من بين أكبر القطاعات المتراجعة، بينما هبط قطاع الإعلام بأكبر قدر بنسبة 1%.

ورحب المستثمرون بتوصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق أمس الثلاثاء، بشأن صندوق للتعافي من فيروس كورونا حجمه 750 مليار يورو (864.68 مليار دولار)، بينما ترتفع الآمال في أن واشنطن ستنفذ جولة جديدة من التحفيز.

وارتفع سهم شركة الهندسة السويسرية «إيه بي بي» 2.4%، بعد أن قالت إن وضع الطلبيات قد يتحسن في الأشهر المقبلة. وانخفض سهم فاليو الفرنسية لصناعة قطع غيار السيارات بنحو 5% بعد أن تحولت إلى تكبد خسارة بقيمة 1.2 مليار يورو في النصف الأول.

وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية أمس الأربعاء، مع جني مستثمرين لأرباح قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، في حين ضغط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا محلياً، على مشغلي شبكات السكك الحديدية الرئيسية.

ونزل المؤشر نيكاي 0.58% إلى 22751.61 نقطة قبل عطلة نهاية أسبوع تستمر 4 أيام، كان يفترض أن تتزامن مع بدء دورة طوكيو للألعاب الأولمبية.

وقال هيروشي واتانابي كبير الاقتصاديين في سوني فايننشال القابضة: «قطاع التكنولوجيا الذي كان قد بدأ ينتعش حتى قبل الجائحة، يظل نجماً صاعداً في السوق، نتيجة جميع التغيرات الاجتماعية التي سببها الفيروس».

وتابع: «على الجانب الآخر، أُهيل التراب على مختلف الخدمات الشخصية».(رويترز)