كلارك: لا نية لاندماج «الإمارات» مع «الاتحاد» رغم الصعوبات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، أن «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران»، لا تعتزمان الاندماج على الرغم من الصعوبات المالية التي يسببها تفشي وباء «كوفيد 19».

وقال كلارك في مقابلة مع «بزنس إنسايدر»، إن الشركتين ستواصلان التعاون في مجالات عمل معينة، لكن كل شركة ستبقى كياناً مستقلاً. وعلى الرغم من أن الجائحة فاقمت مشاكل شركات الطيران العالمية، فإن «الإمارات» و«الاتحاد» لا تعتزمان الاندماج، وكل منهما في وضع جيد لمواجهة تبعات الأزمة واستئناف عملياتهما كالمعتاد، على الرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها «الاتحاد» نسبياً.

وأكد أن القرار في هذه المسألة يبقى حصراً في يد حكومتي دبي وأبوظبي. وأكد أن الشركتين لديهما قدرات تنافسية فائقة على صعيد العالم.

من جهة أخرى، أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمات الركاب إلى سيشيل اعتباراً من 1 أغسطس/ آب المقبل، وذلك بالتزامن مع فتح تلك الدولة أبوابها أمام السياح الدوليين.

وسوف تشغل طيران الإمارات خمس رحلات أسبوعياً بين دبي وسيشيل بطائرات البوينج 777-300ER، ما يتيح للمسافرين الوصول بسهولة عبر دبي إلى هذه الوجهة السياحية الجذابة الواقعة في المحيط الهندي.

وإضافة إلى ذلك، ستزيد طيران الإمارات عدد رحلاتها إلى المالديف من 4 رحلات في الأسبوع حالياً إلى 6 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 4 أغسطس، وذلك لتلبية الطلب المتنامي على السفر.

وتخدم طيران الإمارات حالياً أكثر من 60 وجهة في القارات الست، ما يسهل لعملائها من مختلف مناطق العالم السفر بسهولة وأمان عبر دبي بين الأمريكتين وأوروبا وإفريقيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية والشرق الأوسط.