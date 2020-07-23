«تشيسترتنس» تتوقع انتعاش المبيعات في عقارات أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

شهد سوق العقارات في أبوظبي، تراجعاً معتدلاً في متوسط أسعار مبيعات ومعدلات إيجار العقارات خلال الربع الثاني من عام 2020. ولكن على الرغم من هذا الانخفاض، فإنه من المتوقع أن يشهد السوق زيادة في حجم المبيعات خلال النصف الثاني من العام الحالي، نتيجة الحوافز الكبيرة التي يقدمها المطورون العقاريون والإجراءات الاستباقية على مستوى السياسة العامة. جاء ذلك في التقرير الأخير الصادر عن «تشيسترتنس» حول واقع القطاع العقاري في أبوظبي خلال الربع الثاني من عام 2020.

وبشكل عام، واصلت أسعار العقارات انخفاضها في الربع الثاني من هذا العام؛ حيث تراجع متوسط ​​أسعار مبيعات الشقق السكنية بنسبة 1.4% والفلل بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي.

وقال كريس هوبدن، رئيس الاستشارات الاستراتيجية لدى «تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»: «في الوقت الذي نتوقع فيه أن يشهد السوق العقاري في أبوظبي، انخفاضاً في أسعار المبيعات خلال النصف الثاني من عام 2020، إلا أن الحوافز الكبيرة التي يقدمها المطورون العقاريون بما في ذلك خطط السداد المرنة الممتدة إلى مرحلة ما بعد التسليم، والإعفاء من رسوم الخدمة الأولية، وتراجع أسعار العقارات، من شأنه أن يزيد من حجم التداولات العقارية خلال الفترة ذاتها».

وتعد المبادرات الحكومية الأخرى لدعم الانتعاش الاقتصادي خلال عام 2021، مؤشرات إيجابية لعمليات البيع والإيجار في السوق العقاري بأبوظبي، وذلك على المدى المتوسط.

وشهدت منطقة الغدير، أعلى انخفاض من حيث متوسط أسعار الشقق بواقع 2.1%، ليتراجع سعر القدم المربع من 715 درهماً إلى 700 درهم. تليها منطقة الريف، التي استقر فيها سعر القدم المربع عند 750 درهماً مقابل 765 درهماً للقدم في الربع الأول من هذا العام، بانخفاض نسبته 2%. بدورها شهدت جزيرة السعديات أدنى متوسط ​​انخفاض ربع سنوي؛ حيث تراجعت الأسعار بنسبة 0.7% فقط، من 1.380 درهماً للقدم المربع في الربع الأول إلى 1.370 درهماً للقدم المربع في الربع الثاني.

وشهدت الريف أعلى انخفاض في الأسعار على أساس سنوي بنسبة 7.8% تليها منطقة الغدير بنسبة 6.7%، وعلى النقيض من ذلك، سجلت جزيرة السعديات أقوى أداء على أساس سنوي؛ حيث انخفض متوسط ​​الأسعار فيها بنسبة 2.1% فقط.

أما في سوق مبيعات الفلل، فقد سجلت حدائق الراحة أعلى انخفاض على أساس ربع سنوي بنسبة 2.2%، ليصل سعر القدم المربع إلى 675 درهماً خلال الربع الثاني. وعلى مستوى مناطق العاصمة، سجلت مدينة خليفة وشاطئ الراحة، الأداء الأقوى في هذا الربع، بانخفاض ضئيل للغاية بنسبة 0.6% و0.5% على أساس ربع سنوي على التوالي؛ حيث بلغ متوسط سعر القدم المربع في مدينة خليفة 840 درهماً، مقابل 1.065 درهماً في منطقة شاطئ الراحة.

بالانتقال إلى سوق إيجار الوحدات السكنية، انخفض متوسط إيجار الشقق بنسبة 2.2%، في حين سجلت الفلل انخفاضاً أقل بواقع 2% خلال هذا الربع، أي بانخفاض أكبر مما شهدته خلال الربع الأول من هذا العام، نتيجة تأثير جائحة «كوفيد-19» على الواقع الاقتصادي.

وشهد سوق إيجار الفلل السكنية معدل انخفاض متزايد خلال الربع الثاني من عام 2020 بواقع 2.0%، بعد انخفاض طفيف بلغ 0.6% فقط خلال الربع الأول من العام ذاته.