أداء متبايــن للأســـواق.. وســـهم «اتصــالات» يتألــق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

في وقت تباينت فيه إغلاقات أسواق الأسهم المحلية، أمس، شهد سهم «اتصالات» أداءً لافتاً من خلال استقطابه نصف سيولة السوقين و77% من إجمالي سيولة أبوظبي بما يعادل 265 مليون درهم، وارتفع 1.93% عن مستوى 16.92 درهم.

وجاءت السيولة اللافتة على «اتصالات» بعد إعلان الشركة عن ارتفاع أرباحها في النصف الأول من العام الجاري 3% إلى 4.6 مليار درهم، الأمر الذي قاد مؤشر سوق أبوظبي للإغلاق في المنطقة الخضراء بنسبة 0.13% رغم تراجعات البنوك والعقار التي بدورها ضغطت على مؤشر سوق دبي ليتراجع 1.11%.

وبلغت السيولة الإجمالية في الأسواق 557.8 مليون درهم منها 214.46 مليون درهم في دبي و343.4 مليون درهم في أبوظبي .



سوق دبي



وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.11% إلى 2065.3 نقطة مع انخفاض المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار والخدمات والتأمين والسلع.

وهبط قطاع العقار 2.24% بعد هبوط «إعمار العقارية» 2.22% و«إعمار مولز» 2.77% و«الاتحاد العقارية» 1.73% و«داماك» 2.84% و«أرابتك» 4.9% و«ديار» 2.14%.

وتراجع قطاع البنوك 0.59% بفعل نزول «الإمارات دبي الوطني» 1.53% رغم ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.26%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.37% نتيجة هبوط «دبي للاستثمار» 0.87% وذلك في مقابل ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.76% و «شعاع كابيتال» 1.63%. وانخفض قطاع النقل 1.14% نتيجة انخفاض «العربية للطيران» 0.87% و«أرامكس» 1.16% و«الخليج للملاحة» 3.69%.



سوق أبوظبي



من جهته، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.13% إلى 4262.19 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم الاتصالات والصناعة. وارتفع قطاع الاتصالات 1.93% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وعلى العكس، نزل قطاع البنوك 0.41% مع نزول «أبوظبي الأول» 0.38% و«أبوظبي التجاري» 0.39%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.54%. وتراجع قطاع العقار 1.03% مع تراجع «الدار» 1.16% في مقابل ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 0.82%. ونزل قطاع الطاقة 1.59% مع نزول «دانة غاز» 2.42% و«طاقة» 0.95% و«أدنوك للتوزيع» 0.96%. وهبط قطاع الاستثمار 0.26% متأثراً بنزول «إشراق» 4.85% و«الواحة كابيتال» 2.51%، وذلك بالرغم من ارتفاع «العالمية القابضة» 0.31%.

Advertisements



توجه السيولة



وتصدر «جي إف إتش» التداولات في سوق دبي بقيمة 38 مليون درهم مغلقاً عند 0.565 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة قدرها 33.2 مليون درهم وأقفل عند 9 دراهم.

وفي سوق أبوظبي، اجتذب «اتصالات» سيولة قدرها 265 مليون درهم مغلقاً عند 16.92 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بتداولات بقيمة 14.58 مليون درهم وأقفل عند 10.62 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» باستحواذه على 14.3 مليون درهم من التداولات ليغلق عند 5.12 درهم.

وسجل «دار التكافل» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 4.89% مغلقاً عند 0.6 درهم، وفي المقابل سجل «أرابتك» التراجع الأكثر بنسبة 4.9% وأقفل عند 0.892 درهم.

وجاء في مقدمة المرتفعين بسوق أبوظبي «جلفار» بارتفاعه 10.09% مغلقاً عند 1.2 درهم، وبالعكس، جاء التراجع الأكثر «بلدكو» بنزوله 4.95% إلى 0.269 درهم.



الجنسيات



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 11 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.76 مليون درهم محصلة شراء العرب و440 ألف درهم محصلة شراء الخليجيين و8.89 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 11 مليون درهم محصلة بيع. وفي سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 13.13 مليون درهم محصلة شراء، منها 7.5 مليون درهم محصلة شراء العرب و4.9 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و730 ألف درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 13.13 مليون درهم محصلة بيع.



المؤسسات



وسيطر التباين مجدداً على أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 10.4 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي بصافي استثمار 720 ألف درهم محصلة بيع.