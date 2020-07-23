535 مليـون درهـم صـافي أرباح «المشـرق» في النصـف الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلن بنك «المشرق» تراجع صافي الأرباح بحوالي 56.2% خلال النصف الأول من عام 2020 إلى 535 مليون درهم مقابل 1.22 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، بسبب الزيادة الكبيرة في مخصصات القروض المتعثرة التي شهدها الربع الثاني من العام في ظلّ الظروف الصعبة التي خيمت على بيئة الأعمال.

على الصعيد الإيجابي حافظت نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد إلى الدخل التشغيلي على مستوى مرتفع عند 47.1%، كما حافظ البنك على سيولة عالية على الرغم من تقلبات السوق وحالة عدم اليقين الناجمة عن الجائحة. وقال البنك في بيان نتائج النصف الأول، إن ودائع العملاء شهدت نمواً قوياً بنسبة 8.3٪ منذ بداية العام، لتصل إلى 98.6 مليار درهم، كما بلغت نسبة الأصول السائلة 37.3% بينما وصلت المبالغ النقدية والأرصدة لدى البنوك الأخرى إلى 58.2 مليار درهم في 30 يونيو 2020. وبقيت نسبة كفاية رأس المال ونسبة رأس المال من المستوى 1 عند 17.0% و15.9% على التوالي. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 8.7% منذ بداية العام ليصل إلى 173.3 مليار درهم، بينما بقيت قيمة القروض والسلف ثابتة خلال العام عند 76.5 مليار درهم. وحافظت نسبة القروض إلى الودائع على مستواها عند 77.6% بنهاية شهر يونيو 2020.

وارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بشكل طفيف من 4.4% إلى 4.6% بنهاية شهر يونيو 2020، كما شهدت مخصصات القروض المتعثرة ارتفاعاً حاداً من 482 مليون درهم في النصف الأول من عام 2019 إلى 978 مليون درهم في النصف الأول من عام 2020؛ ليصل إجمالي المخصصات إلى 4.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2020.

وقال البنك إن الوضع الاقتصادي الناتج عن تداعيات تفشي جائحة كوفيد-19 والذي ترافق مع انخفاض أسعار النفط أدى إلى نشوء بيئة ائتمانية معقدة تمّت إدارتها بفعالية ويواصل بنك المشرق رصد التطورات المحلية التي تؤثر في فروعه في جميع أنحاء العالم. كما نجح العملاء بالتواصل مع البنك بكل سلاسة وسهولة من خلال مجموعة متكاملة من القنوات، بما فيها القنوات الرقمية وعبر الإنترنت. كما استطعنا الحفاظ على أفضل مستويات الخدمة لعملائنا ومعالجة شكاواهم وفقاً لاتفاقية مستوى الخدمة. ويواصل البنك ضمان قدرة العملاء على تلبية متطلباتهم المصرفية بطريقة سلسة ومريحة.

وتقوم جميع وحدات الأعمال لدى البنك بمراجعة محفظتها الحالية وعملياتها التجارية باستمرار لاحتواء أية مخاطر محتملة قد تنجم عن تداعيات تفشي جائحة كوفيد-19. وأكد البنك أنه يراقب الوضع عن كثب، وقد طبّق إجراءات خاصة بإدارة الأزمات لضمان سلامة وأمن موظفي البنك واستمرارية توفير الخدمات لعملائنا. كما طبّق إجراءات العودة التدريجية إلى المكاتب بما يتماشى مع الأنظمة الحكومية المعمول بها.

وفي معرض تعليقه على النتائج، قال أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: «رغم الأوضاع الصعبة التي نجمت عن تفشي جائحة كوفيد-19، إلا أن بنك المشرق استطاع الصمود في وجه التحديات، وقد حافظ نهجنا القوي في مجال التخطيط لاستمرارية الأعمال على سير عملياتنا دون عوائق طيلة النصف الأول من هذا العام، حيث تمكّن عملاؤنا من البقاء على تواصل مع البنك والحصول على جميع خدماتنا بدون انقطاع، الأمر الذي يمثل شهادة دامغة على تميز قدراتنا الرقمية وتركيزنا على خدمة العملاء. ومما لا شك فيه أن هذه الصدمة الاقتصادية غير المسبوقة ستلقي بظلالها على القطاع المصرفي، لكن بنك المشرق مستمر في رصد وإدارة المخاطر الناشئة وتوجيه الأعمال للتخفيف من تأثيرات هذه الأزمة. ونتوقع أن تواجه بيئة الأعمال المزيد من الصعوبات خلال الفترة القادمة، إلا أن نموذجنا القائم على المرونة والقدرات الرقمية الاستثنائية يجعلنا في وضع فريد لمواصلة دعم عملائنا وتعزيز اقتصاد الإمارات، في الوقت الذي نسعى فيه إلى مواجهة أي تحديات قد تطرأ في المستقبل».

من جهته، قال عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة بنك المشرق: «تسبب وباء كوفيد-19 خلال النصف الأول من العام الحالي في تفشي حالة من انعدام اليقين على امتداد الاقتصادات الإقليمية والعالمية، في الوقت الذي اتجهت فيه معظم دول العالم إلى فرض إجراءات حجر صارمة، إلا أنه على الرغم من ذلك، حافظنا في بنك المشرق على مستويات عالية من السيولة لتلبية متطلبات أعمالنا، وضمان قدرتنا على مواصلة توفير الخدمات بكفاءة وفعالية لعملائنا وللمجتمعات التي نعمل فيها خلال هذه الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة، مع وضع سلامة وصحة موظفينا على رأس أولوياتنا».

وأضاف: «مع تواصل الظروف الاقتصادية غير المستقرة، يبقى بنك المشرق في وضع متميز يؤهله للتعامل بالشكل الأمثل مع مختلف السيناريوهات، وسيواصل في هذا الإطار انتهاج مقاربة مدروسة بغية التعامل مع أي مخاطر مستقبلية محتملة. لا شك أن تحديات جمة تلوح في الأفق، ولكننا على أتم الاستعداد لمواجهتها والتغلب عليها، وكلنا ثقة بأن الإمارات تتمتع بالقوة والمرونة اللازمة للتعافي بشكل كامل من آثار هذه الجائحة».