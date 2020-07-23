«اقتصادية الشارقة»: 43 % نمو خدمة «المستثمر الذكي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن ارتفاع نسبة المعاملات عبر مراكز الخدمة، وخدمات «المستثمر الذكي» في الإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي 2020 لتصل إلى 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أكدت «اقتصادية الشارقة» نمو عدد المعاملات المنجزة من خلال «المستثمر الذكي» بنسبة 43 % خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 2020، وهو ما يؤكد نجاح الدائرة في عملية التحول الرقمي للإجراءات بغرض تقديم كافة التسهيلات وتوفير العديد من القنوات لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن من أجل خدمة الاقتصاد المحلي، وتعزيز حركة الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة، فيما نما عدد المعاملات المنجزة عن طريق مكاتب الخدمة المتعاقدة مع الدائرة بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن الهدف الأساسي من توفير الدائرة لقنوات متعددة لتقديم خدماتها هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة الشارقة.

وقال السويدي إن نمو نسبة المعاملات من خلال خدمة «المستثمر الذكي» يؤكد نجاح «اقتصادية الشارقة» في عملية التحول الرقمي، وحرصها على تقديم خدمات نوعية تواكب كافة الظروف، بغرض توفير كافة التسهيلات وتنويع قنوات إنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن، خاصة خلال الوقت الراهن وما تشهده الخريطة الاقتصادية العالمية من تغيرات، وذلك من أجل خدمة الاقتصاد المحلي وتعزيز حركة الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة.

وقال فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن الدائرة تقدم من خلال خدمة «المستثمر الذكي»، ومراكز الخدمة العديد من الخدمات التي تشمل تجديد الرخص وحجز مواعيد التقييم الفني وتسجيل مبدئي لمستثمر جديد وتصريح لوحة تجارية ودفع المخالفات وإصدار وتجديد الاسم التجاري، بالإضافة للعديد من الخدمات الأخرى حيث حرصت الدائرة ومنذ إنجازها للتحول الرقمي بنسبة 100% في السنوات الماضية على توفير جميع خدماتها من خلال تطبيقاتها الذكية وبوابتها الإلكترونية، كل ذلك يأتي في إطار اهتمام الدائرة بمتابعة تنفيذ استراتيجياتها الهادفة لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة عن طريق تحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسيين من خلال تبني أفضل الممارسات في الإجراءات وتطوير الأداء. وأشار الخميري إلى أن الدائرة تسعى للوصول بخدماتها لأعلى المستويات عن طريق تقديمها لخدمات نوعية مميزة من خلال قنوات متعددة، مؤكداً أن الإقبال على خدمة «المستثمر الذكي» تضاعف خلال النصف الأول من العام الحالي وهو ما يؤكد نجاح الدائرة في تبني استراتيجية إلكترونية شاملة.

وأوضح الخميري أنه يمكن للمستثمرين إنجاز كافة معاملاتهم من خلال خدمات الدائرة الرقمية على تطبيقات الهواتف الذكية وموقع الدائرة الإلكتروني، أو من خلال زيارة أحد مراكز الخدمة المتعاقدة مع الدائرة، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من مثل هذه الخدمات التي تقدمها.