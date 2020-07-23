

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **وافق مجلس إدارة «دريك آند سكل» على قرارات متعلقة بإعادة الهيكلة بالتمرير دون الإفصاح عنها، كما أعلنت الشركة استقالة عبدالله المطروشي من منصبه كعضو مجلس إدارة لأسباب خاصة، اعتباراً من 21 يوليو.

**يعقد مجلس إدارة البنك العربي المتحد اجتماعاً في 26 يوليو الجاري، للموافقة على البيانات المالية للنصف الأول من العام الجاري.

**تعقد المجموعة العربية للتأمين «أريج» اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في 13 أغسطس القادم، للنظر في وقف اكتتاب نشاط أعمال إعادة التأمين، وتفويض مجلس الإدارة عمل الإجراءات التي تخص تقييد نشاط الشركة وتسيير أعمال المحفظة الحالية داخلياً، أو تعيين طرف ثالث لإجراء عملية التصفية بما في ذلك بيع المحفظة، وبحث فرص إمكانية العثور على مشترٍ أثناء تصفية الشركة للاستحواذ عليها.

**ينظر مجلس إدارة «بنك الشارقة» في 27 يوليو الجاري في البيانات المالية الأولية المجمعة للنصف الأول، والجمعية العمومية المقرر عقدها في 5 أغسطس.

**أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أن تاريخ آخر يوم شراء لاستحقاق التوزيعات النقدية عن النصف الأول بواقع 13 فلساً، ستكون في 28 يوليو الجاري، على أن يكون تاريخ إغلاق السجل/صاحب الحق، ومالك السهم، في 3 أغسطس القادم.