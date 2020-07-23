شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **وافق مجلس إدارة «دريك آند سكل» على قرارات متعلقة بإعادة الهيكلة بالتمرير دون الإفصاح عنها، كما أعلنت الشركة استقالة عبدالله المطروشي من منصبه كعضو مجلس إدارة لأسباب خاصة، اعتباراً من 21 يوليو.
**يعقد مجلس إدارة البنك العربي المتحد اجتماعاً في 26 يوليو الجاري، للموافقة على البيانات المالية للنصف الأول من العام الجاري.
**تعقد المجموعة العربية للتأمين «أريج» اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في 13 أغسطس القادم، للنظر في وقف اكتتاب نشاط أعمال إعادة التأمين، وتفويض مجلس الإدارة عمل الإجراءات التي تخص تقييد نشاط الشركة وتسيير أعمال المحفظة الحالية داخلياً، أو تعيين طرف ثالث لإجراء عملية التصفية بما في ذلك بيع المحفظة، وبحث فرص إمكانية العثور على مشترٍ أثناء تصفية الشركة للاستحواذ عليها.
**ينظر مجلس إدارة «بنك الشارقة» في 27 يوليو الجاري في البيانات المالية الأولية المجمعة للنصف الأول، والجمعية العمومية المقرر عقدها في 5 أغسطس.
**أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أن تاريخ آخر يوم شراء لاستحقاق التوزيعات النقدية عن النصف الأول بواقع 13 فلساً، ستكون في 28 يوليو الجاري، على أن يكون تاريخ إغلاق السجل/صاحب الحق، ومالك السهم، في 3 أغسطس القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر إفصاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.