«إكسبو 2020 دبي» يرسم ملامح العالم بعد «كوفيد-19»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

مستغلاً فترة التأجيل، يستمر «إكسبو دبي 2020» في تغيير ورسم ملامح العالم الجديد في فترة ما بعد جائحة «كوفيد-19»، وبناء مستقبل مثالي للجميع، بعد أن وافقت الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض بأغلبية الثلثين على تأجيل هذه النسخة من معرض إكسبو الدولي لمدة عام، إذ من المقرر إقامة هذا الحدث العالمي في الفترة في أكتوبر 2021، ما يعزز من المشاركة الواسعة بعد تجاوز تبعات «كوفيد-19»، وسيُمكّن من التركيز على الرغبة المشتركة في رسم ملامح فكر جديد .

المكتب الدولي للمعارض، حاور الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، المفوض العام للبحرين، وباولو جليسينتي، المفوض العام لإيطاليا، وأدريان مالينوفسكي، المفوض العام لبولندا، وبيونج أوه كوون، المفوض العام لجمهورية كوريا، حول قدرة «إكسبو دبي 2020» على خلق طرق جديدة ومبتكرة لتواصل العقول وصنع المستقبل، ورؤيتهم لهذا المعرض العالمي.

وأوضحت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أن «إكسبو 2020 دبي» هو أول إكسبو عالمي يقام في الشرق الأوسط، وسيكون بمثابة نقطة انطلاق للنمو الجديد في المنطقة، وأشارت إلى أنه مصدر فخر كبير للعرب، مضيفة: «نأمل أن يكون «إكسبو 2020 دبي» فرصة لجميع دول الشرق الأوسط لعرض ثراء تراثها، وتاريخها، وإمكانات نموها في المستقبل، ونتمنى أن يقوم الزوار الذين سيسافرون لزيارة هذا المعرض العالمي بانتهاز الفرصة لزيارة بقية دول المنطقة، مثل البحرين، واكتشاف العديد من مواقع التراث العمراني الأثرية والتاريخية.

ولدى سؤاله عن تأثير «كورونا» في محتوى «إكسبو 2020دبي»، أجاب بيونج أوه كوون: «يواجه العالم شكلاً من أشكال تقييد الحركة يظهر جلياً في إغلاق الحدود الدولية والاعتماد على بعضنا بعضاً، من خلال التجارة بين دول العالم، بهدف مواجهة جائحة كورونا.

لكن شعار إكسبو المتمثل في «تواصل العقول، وخلق المستقبل»، سوف يكسر هذه العزلة العالمية ويبتكر الحلول للتغلب على الأوضاع الراهنة والمحتملة في المستقبل، وأرى أن نسخة «إكسبو 2020 دبي» ستكون رمزاً عالمياً وعنوان التميز من خلال ابتكار وتبادل الحلول».

وأضاف: «ستوفر جمهورية كوريا حلولاً استثنائية ومفيدة للغاية لإعادة ترسيخ فكرة التنقل والتغلب على القيود التي سببها «كوفيد-19».

أما باولو جليسينتي، فكانت لديه رؤية أعمق عن «إكسبو 2020 دبي» في ضوء القضايا الحالية التي يواجهها العالم.

إذ أشار إلى أن المعرض، هو أول حدث عالمي بعد «كوفيد-19»، لذا سيكون تجربة جديدة وفريدة للعالم لفهم الأهمية الحقيقية للعولمة، حيث ستنمو القيم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المشتركة في العالم، من خلال الروابط، والتواصل بعد أن قطعها «كوفيد-19»، إضافة إلى مكافحة عدم المساواة والظلم البشري.

وقال: سيضع «إكسبو 2020 دبي» نموذجاً جديداً للأحداث العالمية، ستكون أحدث ثورة في المعارض العالمي وجميع التجمعات الدولية الأخرى، من خلال العمل كمنصة تقنية مختلطة ولوجستية تسمح بالمشاركة الشخصية، وعن بُعد، ويمكن أن يحدث هذا، على سبيل المثال، مع استقبال موقع إكسبو والأجنحة الوطنية، للزوار، وفي الوقت نفسه البث في الوقت الفعلي للوصول إلى ملايين الأشخاص حول العالم في مدنهم والأماكن العامة، ومنازلهم، وفي الفصول الدراسية، وأماكن العمل.

وأشار أدريان مالينوفسكي، إلى أنه في ضوء جائحة فيروس كوفيد-19، فإن شعار إكسبو 2020 دبي «تواصل العقول وصنع المستقبل» يكتسب معنى جديداً على صعيد التضامن، والتعاون، والاهتمام أكثر بالأجيال القادمة، وكذلك توحيد القوى لمواجهة التحديات العالمية، بما فيها «كوفيد-19»، ومع ذلك، يجب ألا ننسى أن أهداف المعرض أكبر بكثير، وعالمية من حيث الطرح ومعالجة التحديات. وبالنسبة إلى جناحنا، سنركز على إمكاناتنا كبولنديين قادرين على الإبداع، والالتزام، والتعلم، والتعاون من خلال مجموعة من البرامج التي سنعرضها.