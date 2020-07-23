«جريـن بتروكـام» توسـع عملياتهـا فـي «حـرة الحمريـة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ضاعفت شركة «جرين بتروكام» للمنتجات البتروكيماوية، والتي تتخذ من المنطقة الحرة في الحمرية مقراً لها من قدراتها التخزينية الحالية؛ إذ تمت إضافة مساحات جديدة من الأراضي تقدر ب200.000 قدم مربعة لتوسيع منشآتها وتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها في الوقت الذي تشهد فيه الشركة نمواً سريعاً في عملياتها، وذلك في إطار خططها الاستراتيجية لتوسيع طاقتها التشغيلية في أسواق المنطقة والعالم.

وتم الإعلان عن هذه التوسعة، من خلال توقيع اتفاقية تعاقد تمت مؤخراً من قبل سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وأنيش فيجابورا المدير التنفيذي لشركة «جرين بتروكام»، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين والمديرين لدى الجانبين.

ويعكس التوسع الجديد لشركة «جرين بتروكام»، في «حرة الحمرية» التنافسية العالية للمنطقة الحرة التي غدت مركزاً للشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في الصناعات الثقيلة؛ حيث نجحت في توفير بيئة حاضنة ومحفزة لنمو الشركات، وتقديم تسهيلات متميزة كان لها الأثر الكبير في الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الشركات على توسيع حضورها ونشاطها في أسواق المنطقة والعالم انطلاقاً من إمارة الشارقة.

وتقدم «جرين بتروكام»، حلولاً فعالة تلبي احتياجات عملائها من خلال مجموعة مختلفة من المنتجات البتروكيماوية ذات الجودة العالية؛ حيث تمتلك وحدة تخزين رئيسية في المنطقة الحرة بالحمرية، وتسعى إلى توسيع أعمالها من خلال إنشاء وحدات تخزين إضافية للوصول إلى طاقة تخزين تقدر ب 150.000 متر مربع.