«غرفة الشارقة» تطلق النسخة الاستثنائية من «عروض التسوق»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



شهدت إمارة الشارقة، امس الأربعاء، انطلاق فعاليات الحملة الترويجية «عروض الشارقة للتسوق»، الحدث التجاري الأكبر من نوعه الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة تحت شعار «ابتسم أنت في الشارقة»، وسط مشاركة عشرات من مراكز التسوق، وآلاف من محال البيع بالتجزئة على مستوى الإمارة، والتي تزينت واجهاتها بكبرى العروض الترويجية على مختلف أنواع المُنتجات، والبضائع، وأشهر العلامات التجارية، وتقديم الخصومات التي تتجاوز ال 75%، فضلاً عن الإعلان عن باقة من السحوبات الكبرى على جوائز تتضمن 12 سيارة نوع «BMWX2»، وقسائم شرائية، وإقامة في الفنادق،وغيرها من الفرص التي سيحظى بها المتسوقون على مدار 31 يوماً.

تعد عروض الشارقة للتسوق التي تقام فعالياتها في كل مدن ومناطق الإمارة حتى 21 أغسطس/ آب المقبل، أحد برامج الحملات الترويجية والتسويقية التي تنظمها الغرفة استثنائيا هذا العام، بهدف دعم قطاع التجزئة في الإمارة، وتعزيز حركة المبيعات والأسواق.



تعزيز تنافسية الشارقة



وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن تنظيم هذا الحدث الاستثنائي، يأتي انطلاقاً من حرص الغرفة على إطلاق المبادرات المبتكرة بهدف تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة الشارقة، وتلبية احتياجات القطاع الخاص، والمساهمة في تنمية مختلف القطاعات بشكل مستدام، وفي مقدمتها قطاعات التجزئة، فضلاً عن كون هذا الحدث الاستثنائي هو مواصلة لنهج التطوير والارتقاء بالسياحة العائلية، ترجمة للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في جعل الشارقة الوجهة العائلية المثلى.



تنشيط السياحة



وأعرب خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، عن بالغ تقديره لغرفة تجارة وصناعة الشارقة على هذه المبادرة الرائدة، ولجميع الجهات المشاركة في الحملة، وحرصهم على بذل كل الجهود للنهوض بالواقع الاقتصادي والسياحي لإمارة الشارقة، منوهاً بأهمية هذا الحدث في تنشيط السياحة الداخلية في الإمارة من خلال استقطاب المتسوقين من مختلف إمارات الدولة، فضلاً عن تعزيز النشاط في الأسواق المحلية بالمرحلة الأولى من استئناف الأنشطة الاقتصادية، حيث ستساهم في تنشيط مراكز التسوق وتحفيزها وإنعاش الحركة الاقتصادية، فضلاً عن دعم التنمية التجارية للقطاع السياحي المحلي، بما يسهم في زيادة التدفقات، لافتاً إلى أن الهيئة ستعمل من خلال تعاونها في هذه الفعالية على تعزيز جهودها الحثيثة لدعم والارتقاء بالقطاع السياحي في الإمارة.

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تنشيط الأسواق



وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: إن تنشيط حركة الأسواق والقطاعات الاقتصادية الحيوية يعد من أهم أهدافنا الاستراتيجية، من خلال تعاوننا وسعينا الدائم لإيجاد أفضل السبل لتحريك الأسواق والتعاون مع جميع الجهات المعنية ومراكز التسوق والمحال التجارية، من أجل إطلاق مبادرات لدعم هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.



تحسين الأداء



وأشار محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، إلى أهمية حملة «عروض الشارقة للتسوق» التي تركز في جوهرها على تحسين الأداء الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الإمارة، بما يسهم في تعزيز الحركة التجارية في الشارقة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوظيف الإيرادات لتحقيق السعادة والازدهار للمواطنين، والمقيمين،



سلامة المجتمع



وأعرب محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن سعادته بالمشاركة الواسعة من قبل مراكز التسوق والمحال التجارية في الشارقة، والتي تنافست على إطلاق العروض الترويجية الجاذبة التي تتضمن حسومات وسحوبات على عدد كبير من الجوائز، والهدايا الأسبوعية، وغيرها الكثير من المفاجآت السارة للجمهور، والمتسوقين، منوهاً بأن الغرفة حرصت على التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلة في منطقة الشارقة الطبية على إطلاق حملة فحوص مجانية لأكثر من 4000 من الموظفين والعاملين في مراكز التسوق والمحال التجارية بالإمارة.