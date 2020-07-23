شكرا لقرائتكم خبر عن مستوى قياسي للاقتراض الحكومي في بريطانيا عند 128 مليار جنيه إسترليني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز الاقتراض الحكومي في بريطانيا إلى مستوى قياسي عند 128 مليار جنيه استرليني (162 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2020-2021 عندما كانت إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا في ذروتها، ويعادل هذا أكثر من ضعفي إجمالي الاقتراض للسنة المالية السابقة بكاملها.
ويعتقد معظم الخبراء الاقتصاديين أن الاقتراض الحكومي في بريطانيا هذا العام سيكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية قياساً إلى حجم الاقتصاد.
وعقب نشر الأرقام، أطلق وزير المالية ريشي سوناك مراجعة طال تأجيلها للإنفاق الحكومي. لكن محللين يشكون في أن الاقتصاد سيكون قوياً بما يكفي لأن يبدأ سوناك بتشديد السياسة المالية العامة في وقت لاحق هذا العام.
ويبلغ دين القطاع العام، مع استبعاد البنوك المملوكة للدولة، الآن 1.984 تريليون جنيه استرليني. (رويترز)
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