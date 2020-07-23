شكرا لقرائتكم خبر عن العرب والمريخ.. إدارة الابتكـــــار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. نوفل الجوراني *

«عنق الحية»، «العقرب»، «الغميصاء»، «الفرقد» وغيرها الكثير من آلاف التسميات التي أطلقها وطورها وأرخها علماء عرب عاشوا في أرضنا هذه وأكلوا فيها وشربوا وماتوا فيها. يعتمد علم الفلك الحديث حتى اليوم على التسميات العربية للنجوم والتي وضعها العرب قبل ما يزيد على 1500 عام. ابتكر علماء العرب الصفر في الرياضيات وطوروا علوم الجبر والبصريات والخوارزميات والطب والفلسفة والأدب والصيدلة وغيرها الكثير من العلوم التي ما زالت تدرس إلى يومنا هذا والتي هي في الواقع أساس تطوير الكثير من عمليات الحوسبة والتطبيقات العلمية الحديثة التي نراها اليوم- في بلدان ليست عربية. أين الابتكار عند العرب الآن؟ لماذا لا توجد لدينا شركات عربية تعمل على ابتكار حلول وتطبيقات وخدمات ومنتجات تنافس العالم؟ هل هناك شركات عربية صرفة على غرار مايكروسوفت أو جوجل أو مرسيدس أو سوني أو أبل؟ يتفق الجميع على أن الإجابة البديهية لهذا التساؤل هي النفي. وغالب الظن أن القارئ الكريم سيذهب إلى السياسة وتبعاتها ومشاكلها. حقيقية الأمر، السياسة لا تصنع الابتكار؛ بل هي عامل مهم، من مجموعة عوامل، تسهم في تحفيز بناء بيئة محلية وثقافة جمعية تتيح للابتكار أن يزدهر في المجتمعات.

يرى علم الإدارة الحديث بأن الابتكار، على مستوى المؤسسة، يكمن في تطوير الأفكار الجديدة التي تؤتي ثمارها عبر تطبيق ناجح من شأنه أن يعود على المؤسسة بزيادة وتحسين مستويات الكفاءة وآليات العمل التي بدورها تعود بالنفع والربحية على الجميع. فيمكن النظر إلى مفهوم الابتكار هنا على أنه الاستغلال الناجح للأفكار الجديدة، أو استغلال التغيير ليصبح فرص انتاجية، أو تحقيق الأفضلية التنافسية، أو هو خليط من الأفكار الجيدة والموظف المتحمس والتفكير خارج الصندو، أي خارج الأطر التقليدية السائدة. بصرف النظر عن المنهجية العلمية أو الإطار الفلسفي الذي يتبى الابتكار ومعناه، أهم مافي القضية هنا عنصرين: «الفكرة» و«التطبيق». لتشجيع انطلاق بيئة محفزة للابتكار ينبغي توافر قنوات تتيح طرح الأفكار وتداولها وتنميتها وتقويتها وتهيئتها لتكون قابلة للتطبيق العملي والتجاري.

هذا ما نفتقده اليوم في العالم العربي. المسألة ليست سياسية بل إدارية في المقام الأول.. على الصعيد الإداري، يتفشى في العالم العربي للأسف حالة من التخمة الإدارية التي تفتقر إلى الرؤية وإلى الثقافة المؤسسية المتبنية للابتكار. إذ تنكفئ المؤسسات العربية الإدارية في جل وقتها على تطبيق البيروقراطيات والأنظمة الروتينية التي وضعت هذه المؤسسات من أجلها. هذا بحد ذاته أمر جيد. إذ لا بد من وجود للبيروقراطية، لكن المهم أن لا تكون هذه البيروقراطية هدفا مؤسسيا وثقافة جمعية. المطلوب من هذه المؤسسات من أعلى الهرم ونزولا أن تتبنى نفسية أخرى غير انهزامية ومنفتحة للعلوم والتنافسية. فبصرف النظر عن تخصص المؤسسة الإدارية في العالم العربي (سواء على صعيد البلديات، أو الصحة، أو الدفاع، أو الصناعة أو الزراعة وغيرها)، لا بد لها أن تضع نصب أعينها رؤية واضحة وقابلة للتحقيق. عليها أن ترى أن دورها الأساسي لا ينحصر في تسجيل الحضور والانصراف عن نهاية الدوام وتلبية ما هو مطلوب منها في اختصتصها وحسب. بل على المؤسسات الإدارية في العالم العربي أن تفهم حقيقة بسيطة للغاية مفادها أن لكل منها دور أساسي في الارتقاء بمستوى حياة البلد الذي تنتمي إليه وتسهم في خلق حالة من التفاعل الحقيقي بين الإنسان وأفضل ما يمكن لهذا الإنسان أن يحققه في عمله داخل تلك المؤسسة. إذ تتماهى الخطوط بين الشخصي والمؤسسي وتصبح مسألة العمل والإخلاص فيه والابتكار فيه نهج حياة وهوية وطنية.

قد يقول قائل أن ما ورد أعلاه هو كلام عاطفي وأمنيات غير قابلة للتطبيق في عالمنا المعاصر الذي يهيمن العالم (الغربي والآسيوي) فيه على الابتكار والتصنيع والتطوير، والعرب ما هم إلأ مستهلكون للابتكار غير صانعين له. أقول لهؤلاء لنتمعن في دولة عربية فتية ونتأمل قليلا في صفحات قصتها مع الابتكار وتبنيه. هذه الدولة هي الإمارات العربية المتحدة. فبعد مرور أكثر من 1500 عام على تطوير علمائنا العرب لأسماء النجوم هاي اليوم دولة عربية تقوم بزيارة هذه النجوم، وتحقيق حلم من المؤكد أنه راود الكثير من العلماء العرب وهم ينظرون إلى السماء ويتفحصون نجومها وأجرامها.

الجميل في الابتكار أنه ليس حصر لأحد. ما تفعله الإمارات بنجاح (وما فعلته منذ تأسيسها) هو العمل على التركيز على خلق بيئة متكاملة وثقافة جمعية قائمة على تشجيع الابتكار وتبنيه في الحياة المؤسسية للدولة بكافة جوانبها جاعلة نصب أعين أبنائها أن الابتكار ليس موضة أو شعارات فارغة - بل هو سبيل للبقاء ووسيلة لاستدامة الحياة وديمومة رغد العيش بها. شبابنا العربي بخير وفيه من الطاقات الفكرية والإبداعية ما يضاهي العالم. كل ما نحتاج هو أن نقرأ صفحة من كتاب مسيرة الإمارات في الإدارة. إذ وللمرة الأولى منذ أن نظر علمائنا العرب إلى السماء ونجومها، سينطلق في دبي من أرض الإمارات العربية المتحدة عدا تنازيلا بالأرقام العربية لإطلاق رحلة إلى الكوكب الأحمر في سابقة هذه الأولى من نوعها في عالم استكشاف الفضاء التي هيمن عليها العد باللغة الإنجليزية. هذه محطة جديدة نستحق جميعا أن نفخر بها ونرفع للإمارات القبعة.

* المؤسس والرئيس التنفيذي Strageca لحلول ريادة الأعمال