شخصية «مدهش» تعود برفقة «دانة» لتقدم مرحاً مضاعفاً خلال مفاجآت صيف دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت شخصية «مدهش» المحبوبة بحلتها الجديدة خلال دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي، وبصحبته الشخصية المبتكرة المرافقة له «دانة»، خلال الحدث الذي لا تكتمل بهجته من دون «مدهش» الذي ينشر الفرح والتشويق والترفيه بين الأطفال والعائلات من المقيمين والزوار، والذي يقدم الكثير من القيم والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، إضافة إلى عروض التسوق والترفيه على مدى سبعة أسابيع.

وسيظهر مدهش ودانة في مختلف أنحاء المدينة طوال فترة مفاجآت صيف دبي؛ حيث سيقومان بالترحيب بالزوار ومشاركتهم مجموعة من الأنشطة المتنوعة ونشر السعادة والبهجة في كل مكان.

ويعود مدهش ليجسد الروح الديناميكية لدبي، ويعكس مكانتها وجهة عالمية آمنة وممتعة ترحب بزوارها ومكاناً رائعاً للعيش والزيارة على مدار العام. وتعد شخصية مدهش التي ولدت في دبي رمزاً للمرح والإيجابية والمغامرة، ولا تزال هذه الشخصية تتمتع بنفس الصفات الودودة والمرحة، والتي تسعد الأطفال من خلال الألوان المبهرة والعروض العالمية الرائعة والموسيقى والخيال وحب التعلم.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نحن سعداء للغاية بتقديم شخصية مدهش بإطلالتها الجديدة، إضافة إلى شخصية دانة خلال دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي».

وفي مبادرة هي الأولى من نوعها، سيلعب مدهش ودانة دور البطولة في ثلاث حلقات من الرسوم المتحركة التي توثق مغامراتهما الصيفية حول دبي. وسيتبع كل حلقة بعد بثها على يوتيوب وفيسبوك وإنستجرام مسابقة اجتماعية؛ حيث يطلب مدهش ودانة من الجمهور الإجابة عن سؤال بسيط حول دبي؛ للفوز بجوائز رائعة. ومن المقرر بدء عرض هذه الحلقات في بداية أغسطس/آب. وسيظهر مدهش ودانة في مراكز التسوق والوجهات المختلفة في دبي خلال موسم الصيف وطوال العام.

بث مباشر لـ «احتفالات تومورولاند»



تنفرد مفاجآت صيف دبي بعرض بث حصري ومباشر لاحتفالات تومورولاند حول العالم؛ أضخم فعالية موسيقية مرتقبة لهذا العام، بدءاً من الساعة 7 من مساء السبت 25 يوليو، وحتى الساعة 2 صباح الأحد 26 يوليو. وسيتم عرض الفعالية الافتراضية التي تجمع نخبة من ألمع نجوم الموسيقى ومنسقي الأغاني، في بث حي وحصري من دبي فستيفال سيتي أرينا.

ويأتي تنظيم مهرجان «تومورولاند» ضمن إطار فعاليات مفاجآت صيف دبي لهذا العام، بما ينسجم مع الإجراءات التي تتخذها إمارة دبي للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، حيث يمكن لزوار الأرينا، الاستمتاع بالاحتفال ضمن مساحات مصممة خصيصاً لهم. كما سيتم توصيل المأكولات والمشروبات إلى الطاولات مباشرة خلال العرض.

ويمكن لعشاق الموسيقى الاستمتاع بالعروض الفريدة التي يُحييها نخبة من النجوم العالميين مثل كايتي بيري وستيف أوكي وتييستو ودافيد غيتا وكثير غيرهم.