شكرا لقرائتكم خبر عن لا أحد يعرف حجــــم الخلـل في البنوك الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

شيلا باير *



لا شك في أن الشفافية والثقة العامة ضروريتان من أجل تنظيم القطاع المصرفي. لكن هذه المبادئ التوجيهية تعرضت لخطر شديد في السنوات التي سبقت الأزمة المالية لعام 2008. وبدلاً من المقاييس البسيطة والمباشرة للملاءة المصرفية، أصبحت متطلبات رأس المال مناورات تعتمد على مهارات اللاعبين. ولجأت الجهات التنظيمية إلى نماذج المخاطر الغامضة المعتمدة لدى البنوك لتحديد مقدار رأس المال الذي تحتاج إليه، واعتبرت الوضع المالي للبنوك «جيداً» عندما كانت البنوك أبعد ما تكون عن ذلك الوصف.

وأضافت الإصلاحات التي تم تبنيها بعد الأزمة معايير رأسمالية أبسط، وأكثر موضوعية، وحكمة، تكملها اختبارات الشدة التي تحدد ما إذا كانت البنوك الكبيرة لديها القدرة الكافية لمواجهة الظروف الاقتصادية الاستثنائية.

ولسوء الحظ، فإن التصريحات الغامضة التي صدرت عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي حول نتائج اختبارات الشدة هذا العام، قوضت تلك المبادئ. وبدلاً من طمأنة الجمهور، فقد تسببت بزيادة الشعور بالريبة بشأن قوة النظام المصرفي.

وتركز الكثير من الانتقادات على فشل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نشر نتائج اختبار البنوك بنموذج «تحليل الحساسية المعزز»، الذي أخذ في الاعتبار تفاقم السيناريوهات الاقتصادية الناجمة عن جائحة (كوفيد19). ولم تكن سيناريوهات الضغط التي أعلن عنها الاحتياطي الفيدرالي في فبراير/ شباط شديدة بالدرجة التي تناسب المسار الذي يسلكه الاقتصاد حالياً. لكن الاحتياطي الفيدرالي لم ينشر سوى نتائج اختبارات البنوك التي أجريت بموجب افتراضات فبراير/ شباط التي لا صلة لها بما هو عليه الوضع الآن.

وكان فشل الاحتياطي ذريعاً، رغم أنه غير ظاهر، في نشر نتائج تحليل الحساسية المحسّن باستخدام مقياس قوة مالية أبسط، وأكثر موثوقية، يحدد نسبة الرافعة المالية. وبدلاً من ذلك، اعتمد بنك الاحتياطي الفيدرالي على مقياس نسب المخاطر الذي اعتمدته البنوك، والتي تسعى إلى قياس كفاية رأس المال على أساس المخاطر المتعلقة بالأصول. وقد فشلت تلك النسب فشلاً ذريعاً في الفترة التي سبقت الأزمة المالية، حيث احتسبت البنوك الكبيرة موجوداتها الضخمة المغطاة بالقروض من الأوراق المالية والمشتقات المرتبطة بالرهون العقارية، وصنفتها الهيئات التنظيمية أصولاً منخفضة درجة المخاطر.

وبعد الأزمة، برز إجماع عالمي على أنه يجب على هيئات التنظيم دعم قوانين رأس المال القائمة على المخاطر بقواعد تعتمد نسب الرافعة المالية، والتي أثبتت أنها مؤشرات أكثر موثوقية للملاءة المالية خلال الأزمة المالية. وفي ما يخص البنوك الكبرى، تتطلب نسب الرافعة المالية التكميلية تمويلًا بنسبة 5% كحد أدنى من رأسمال البنك، و6% للشركات التابعة له والمؤمّن عليها لدى هيئة تأمين الودائع الفيدرالية.

وتُظهر مراجعة النتائج الخاصة بالبنوك التي نشرها الاحتياطي الفيدرالي باستخدام افتراضات ما قبل الوباء في فبراير/ شباط، أن بعض البنوك الكبيرة ستعمل بهوامش رأسمال ضئيلة حتى في ظل تلك السيناريوهات الأكثر اعتدالًا. على سبيل المثال، انخفضت نسبة الرافعة المالية التكميلية لبنك «جولدمان ساكس» إلى 3.5%؛ و«مورجان ستانلي» إلى 4.5%. أما في بنك «جي بي مورجان» فبلغت 5.1%. ولسوء الحظ، نحن لا نعرف كيف سوف تتصرف هذه البنوك وغيرها من البنوك الكبيرة في ظل ظروف أكثر صعوبة فرضها تفشي الوباء.

فقد كشف تقييم الحساسية المعزز عن النسب الإجمالية القائمة على المخاطر فقط. وتراوحت هذه النسب بين 9.5% من أجل انتعاش «على شكل حرف V»، إلى 7.7% من أجل انتعاش على شكل W أكثر حدة، مع انخفاض الشريحة التي تمثل الربع الأصغر حجما من البنوك إلى 4.8% في سيناريو W.

والواقع أن القلق الرئيسي بشأن النسب القائمة على المخاطر هو أنها تعني أن مستويات رأس المال أكبر مما هي عليه في الواقع. وبالتالي، من المحتمل أن يكون هناك عدد من البنوك بنسب رافعة مالية أقل من 3% في تحليل الحساسية، وهي ضعيفة جداً، بحيث لا تحتفظ بقدرتها على الإقراض وصمودها من دون دعم حكومي.

ويتوافق الفشل في الكشف عن نسب الرافعة في تحليل الحساسية الخاص بتبعات تفشي الوباء، مع القواعد الفيدرالية التي وضعت في مارس/ آذار لتجاوز متطلبات الرافعة المالية في اختبارات الشدة التي نفذها المجلس. ولسوء الحظ، أنها ليست الخطوة الوحيدة التي اتخذتها هيئات التنظيم لتهميش نسب الرافعة المالية. فقد سمحت للمصارف الكبيرة بإزالة «الأصول الآمنة» مثل سندات الخزانة والودائع الاحتياطية، من حساب نسب الرافعة المالية التكميلية. ولكن تمت معايرة المتطلبات المنخفضة نسبياً استنادًا إلى افتراض أنها ستنطبق على جميع أصول البنوك، بما في ذلك الأصول الآمنة، إضافة إلى الانكشافات الخطرة مثل الأوعية المالية العشوائية، والقروض المغطاة. وسوف تؤدي إزالة الأصول الآمنة من دون رفع النسبة المطلوبة في النهاية إلى تخفيضات كبيرة في الحد الأدنى لرأس المال، وفقًا لتقديرات الهيئات التنظيمية البالغ 76 مليار دولار للمؤسسات المصرفية، وأكثر من 55 مليار دولار لشركاتها الفرعية المؤمّن عليها.

ومثل هذا التغيير لن يصب في مصلحة عامة الشعب، وهو الهدف المعلن من برامج التحفيز السخية، بل سيعزز عراقيل وقف الإقراض في ظل تشديد شروط اجتياز اختبارات الشدة التي يضعها الاحتياطي الفيدرالي.



* «بلومبيرج»