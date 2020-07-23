«أدنوك» تخطط لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل برميل نفط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أوضح عبد العزيز الهاجري، الرئيس التنفيذي، دائرة معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في «أدنوك»، أن جهود «أدنوك»، و«القابضة» (ADQ)، اللتين تعدان من أكبر الشركات في أبوظبي، تضافرت لتسريع وتيرة تطوير قطاع البتروكيماويات في دولة الإمارات، فنحن نتعاون سوياً لتأسيس مشروع مشترك يهدف لإنشاء منصة استثمارية جديدة لتمويل، والإشراف على إقامة مشاريع استراتيجية في مجال البتروكيماويات في الرويس.

وقال الهاجري في حديث خاص ل«الخليج»: سنقوم بتحديد مشاريع تصنيع المواد الكيميائية التي توفر المواد الخام الأساسية اللازمة لصناعة المشتقات، ما سيسهم في تحفيز المزيد من الاستثمارات، أن المشتقات الكيميائية تعتبر منتجات بتروكيماوية عالية القيمة مصنّعة من النفط الخام المعالج، والغاز الطبيعي..

وحول أهمية صناعة البتروكيماويات بالنسبة إلى دولة الإمارات، رد بالقول: «من المتوقع أن تكون البتروكيماويات أكبر محرك في العالم للطلب على النفط بحلول عام 2040. ولا شك في أن تعزيز قطاع البتروكيماويات في أبوظبي سيساعدنا على الاستفادة من محركات الطلب هذه، بما يحقق أقصى قيمة ممكنة من كل برميل نفط يتم إنتاجه، وكذلك توفير قيمة أكبر لدولة الإمارات.