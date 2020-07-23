«بيكر هيوز» تتكبد ثاني خسارة فصلية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة بيكر هيوز لخدمات حقول النفط، الأربعاء، أنها تكبدت ثاني خسارة فصلية لها هذا العام، وحذرت من أنها تتأهب لفترة تقلبات أطول، بعدما قوض تراجع أسعار النفط الطلب على خدماتها. وزاد صافي الخسارة العائد للشركة إلى 201 مليون دولار، أو ما يعادل 31 سنتاً للسهم من الفئة «إيه» في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو، مقارنة مع تسعة ملايين دولار أو سنتين للسهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. (رويترز)