شكرا لقرائتكم خبر عن بيلوسي: اقتراح «تريليون دولار» مساعدات «غير كافٍ» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء: إن رقم تريليون دولار الذي يقول الجمهوريون إنهم يدرسونه كحجم لحزمة مساعدات جديدة مرتبطة بأزمة فيروس كورونا لن يكون كافياً لأن يفعل ما يحتاج إليه الاقتصاد وصحة الأمريكيين.

وأضافت بيلوسي، التي تنتمي للحزب الديمقراطي، أنها تنتظر أن ترى مشروع القانون. وكانت تتحدث بعد اجتماع مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

وقال شومر، نحن سعداء أنهم جاؤوا للقائنا.. نحن سعداء أنهم حددوا بعض المفاهيم العريضة جداً، لكنهم ليسوا قريبين من أن يكونوا جاهزين للتفاوض. (رويترز)

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