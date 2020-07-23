كلارك: اندماج «الإمارات» مع «الاتحاد» غير وارد.. والقرار بيد الحكومتين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، أن «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران»، لا تعتزمان الاندماج على الرغم من الصعوبات المالية التي يسببها تفشي وباء كوفيد-19.

قال كلارك في مقابلة مع «بزنس إنسايدر» إن الشركتين ستواصلان التعاون في مجالات عمل معينة، لكن كل شركة ستبقى كياناً مستقلاً. وعلى الرغم من أن الجائحة فاقمت مشاكل شركات الطيران العالمية، فإن «الإمارات» و«الاتحاد» لا تعتزمان الإندماج وكل منهما في وضع جيد لمواجهة تبعات الأزمة واستئناف عملياتهما كالمعتاد على الرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها «الاتحاد» نسبياً.

وقال كلارك: ««الاتحاد» اليوم شركة طيران أصغر حجماً بكثير مما كانت عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات، وهي أكثر ملاءمة لتحقيق أهدافها مما كانت عليه، وقد قلصت حجمها لتكون أكثر ملاءمة للأسواق التي تخدمها، دون المبالغة في توسيع عملياتها». وأوضح كلارك أن كلتا الشركتين كانت في وضع جيد في بداية الأزمة، وهما في وضع جيد الآن لاستئناف أنشطتهما بمجرد انتهاء أزمة الوباء.

وأضاف: «بذلت الاتحاد جهوداً مستمرة لتعديل أوضاعها، صحيح أن الوضع لم يكن جيداً، لكنه كان يتحسن. واستمرت «طيران الإمارات» في أداء مهماتها التشغيلية حتى يناير، وكنا سنسجل واحدة من أفضل سنواتنا المالية. ولو محونا تأثير كوفيد-19 على الشركتين تجد أنهما في وضع جيد لمتابعة النشاط». وتوقع كلارك انتعاش الطلب على السفر بمجرد السيطرة على الوباء من خلال التطعيم أو تطوير العلاج. ويعتقد أنه رغم الركود الاقتصادي الذي تسبب به الوباء، فلا بد من عودة الأعمال إلى طبيعتها بحلول منتصف عام 2022.

وقال: «أنا أتابع حركة السفر الجوي منذ 45 عاماً وأقول بكل صراحة إن هذا النشاط لا يمكن لأحد أن يوقفه». وأضاف: إنه بمجرد عودة الطلب، من المحتمل أن تستمر الاتحاد للطيران في إعادة تنظيم نفسها كشركة طيران أصغر حجماً، منفصلة عن طيران الإمارات، حتى لو تعاون الطرفان في جوانب مختلفة من الأعمال، مثل المشتريات و«الأعمال التخصصية الأخرى».

وأكد أن القرار الفصل في هذه المسألة يبقى حصراً في يد حكومتي دبي وأبوظبي. وأكد أن الشركتين لديهما قدرات تنافسية فائقة على صعيد العالم.

وقال: «من وجهة نظري إن كلاً منهما تتمتع بالقوة الكافية التي تمكنها من العمل مستقلة عن الأخرى، وتؤدي خدمات جمة لشعب الإمارات وتلعب دوراً رائداً على مستوى القطاع في العالم». وأوضح أنه في حال مر العامان القادمان بسلام فالأمور سوف تكون على ما يرام.