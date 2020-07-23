720 مليوناً قيمة رهن عقاري في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 1.36 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 134 مبايعة بقيمة 212.4 مليون درهم، منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 69.21 مليون درهم، و117 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 143.2 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة الحبية السادسة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت مبايعتين بقيمة 4 ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة كأهم المبايعات.

وقد تصدرت منطقة اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.07 مليار درهم، منها 30 رهناً لأراض بقيمة 1.04 مليار درهم، و30 رهناً لفلل وشقق بقيمة 36.23 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة الخليج التجاري بقيمة 720 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 26 هبة بقيمة 78.15 مليون درهم.