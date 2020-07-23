شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يعزز مكاسبه ويغلق أعلى 27 ألف نقطة للمرة الأولى منذ أوائل يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الثلاثاء وعززت مكاسبها وسط تجاهل من المستثمرين للتوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.



يأتي ذلك بعد مطالبة الإدارة الأمريكية للصين بإغلاق قنصليتها في هيوستن لحماية حقوق الملكية الفكرية والتكنولوجية لواشنطن.



ورغم تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في مؤتمر صحفي بأن أزمة "كورونا" سوف تتجهه نحو الأسوأ قبل أن تتحسن الأمور، أعرب الكثير من المحللين والمستثمرين عن تفاؤلهم بشأن قرب تطوير لقاح فعال وآمن للوقاية من المرض وطرحه للمستهلكين.



وكشفت إدارة "ترامب" عن شرائها مائة مليون جرعة بملياري دولار تقريبا من لقاح تطوره شركتا "فايزر" و"بيونتك".

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وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" بنحو 0.05% وأغلق عند 41.90 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.9 دولار وأقل سعر عند 41.1 دولار.



وانخفض سعر "برنت" بنسبة 0.07% مغلقا عند 44.29 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 44.3 دولار في حين سجل أقل سعر عند 43.6 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 165 نقطة) إلى 27006 نقاط، وهو أعلى مستوى إغلاق في ستة أسابيع، وسجل أعلى مستوى اليووم عند 27035 نقطة وأقل مستوى عند 26794 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 10706 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 10745 نقطة وأقل مستوى عند 10627 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 19 نقطة) إلى 3276 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3279 نقطة وأقل مستوى عند 3253 نقطة.