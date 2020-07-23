شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف العملة الأمريكية يدفع عقود القمح للإغلاق على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط تراجع للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما جعل السلع الزراعية وغيرهها من السلع والمعادن جاذبة للمشترين.



وعاود المستثمرون التركيز على تضرر أحوال الطقس في الولايات الغربية والوسطى بامريكا والتي تشهد زراعة مساحات شاسعة من الحبوب والمحاصيل الزراعية.



ومن شأن أي عوامل للجفاف أو ضعف غزارة الأمطار التأثير سلباً على جودة ووفرة المحاصيل والمعروض منها بعد موسم الحصاد، وهو ما يدفع أسعارها نحو الارتفاع.

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وتلقى القمح أيضا دعما قويا من المشتريات الضخمة التي نفذتها الحكومة الصينية على السلع الزراعية الأمريكية في الأسابيع القليلة الماضية التزاما ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة والذي يلزم بكين بشراء سلع زراعية بنحو أربعين مليار دولار سنوياً.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 94.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 95.4 نقطة وأقل مستوى عند 94.8 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار القمح عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.2% إلى 5.34 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 5.40 دولار وأقل سعر عند 5.23 دولار.