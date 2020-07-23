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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقفز بأكثر من 7% مسجلة أعلى مستوى في سبع سنوات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات الثلاثاء مواصلة مكاسبها القوية والتي دفعتها اليوم لتحقيق أعلى مستوى في حوالي سبع سنوات، وذلك وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.
وزادت حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة تارة بسبب شركة "هواوي" وتارة بسبب "تيك توك" وتارة ثالثة بسبب أزمة فيروس "كورونا"، واليوم زادت لسبب رابع.
يأتي ذلك مع مطالبة الولايات المتحدة للحكومة الصينية بإغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن بسبب ما تراه واشنطن من تشديد القيود والإجراءات الهادفة لحماية حقوق الملكية الفكرية والثقافية من القرصنة.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 94.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 95.4 نقطة وأقل مستوى عند 94.8 نقطة.
وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 7.4% أو ما يعادل 1.59 دولار إلى 23.144 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 23.35 دولار في حين سجل أقل سعر عند 21.68 دولار.
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