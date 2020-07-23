شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الاتصالات السعودية تتراجع 4% بالربع الثاني وإدارتها تُوصي بتوزيع 2 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الاتصالات السعودية "اس تي سي"، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع الأرباح بنسبة 4.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 2.7 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.8 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وتراجع صافي أرباح الشركة التشغيلية إلى 3.1 مليار ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 3.5 مليار ريال خلال الربع المُقابل.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثاني إلى زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 11.60% (549 مليون ريال)، بسبب ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 254 مليون ريال والمصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 193 مليون ريال ومصاريف الاستهلاك والاطفاء بمبلغ 101 مليون ريال.

وارتفعت الإيرادات إلى 14.9 مليار ريال خلال الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 13.6 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

كذلك تراجعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 5.63 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 5.59 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2020، بقيمة 2 مليار ريال، بواقع ريال للسهم، وبنسبة توزيع بلغت 10% من قيمة السهم الإسمية.

Advertisements

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 2.91 مليار ريال بالربع الأول من 2020 مقابل أرباح بلغت 2.75 مليار ريال في الربع المقابل من 2019.

أخبار وتقارير ذات صلة

أرامكو تعتزم الإعلان عن نتائج الربع الثاني 2020 في 10 أغسطس المقبل

الرياض المالية تتوقع أرباح 26 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

أصول وبخيت تتوقع أرباح 32 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

هيرميس تعلن عن توقعاتها لأرباح 65 شركة بالسوق السعودي في الربع الثاني 2020

الراجحي المالية تتوقع أرباح 32 شركة بالربع الثاني 2020 منها سابك والاتصالات وأرامكو