تعاون بين الموارد البشرية ومركز الأمير مشعل بن ماجد للبحوث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع مركز الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز للبحوث الاجتماعية والإنسانية، عن بعد، حيث مثل الوزارة في هذه الاتفاقية نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد الغانمي، فيما مثل المركز رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المختلفة، حيث نصت على عدد من البنود، منها تقديم الخدمات الاستشارية واللوجستية لتفعيل وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية للطرفين، وإعداد الدراسات والأبحاث المتخصصة في مختلف المجالات التي تهم الطرفين، وتوفير الكفاءات والخبرات التي تسهم في تحقيق أهدافهما، وتصميم وتقديم البرامج التدريبية وتنمية الموارد البشرية بالشراكة بين الطرفين، وتنظيم الملتقيات والمعارض والمهرجانات، إضافة إلى الاستفادة من المرافق المتاحة لدى الطرفين في إقامة الدورات والورش في حدود صلاحية كل طرف.

كما تعتمد آلية تنفيذ ما ورد بالمذكرة على تشكيل فريق عمل مشترك غـير متفرغ يضم عددا من العاملين في المركز والوزارة، لتحديد آلية العمل فيما يخص أوجه التعاون المشترك بين الطرفين، ويقوم الفريق بإعداد خطة مفصلة في كل موضوع من الموضوعات ذات الصلة، وتوزع الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح، بما يضمن التنفيذ الفعال بعد العرض على أصـحاب الصلاحية، وترفع تقارير الأدوار والمسؤوليات وتحديد الاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بالمواضيع المطروحة في هذه المذكرة لأصحاب الصلاحية لاعتمادها.

يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطط الوزارة لعقد مختلف الشراكات مع جميع قطاعات الدولة ومؤسساتها الخاصة، حرصا على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، وتحقيقا لرؤية المملكة التي أكدت على ضرورة التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة كافة؛ لخدمة المواطنين على نحو أفضل.