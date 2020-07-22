شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على صعود بعد جلسة متقلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الأربعاء، بعد جلسة متقلبة مع عكوف المستثمرين على فحص نتائج فصلية متباينة للشركات ووسط مفاوضات شائكة بشأن التحفيز في واشنطن.

وحقق ناسداك أقل المكاسب بين المؤشرات الرئيسية الثلاثة، متأثرا بانخفاض في سهم أمازون

Advertisements

وقال بيتر كارديلو، كبير اقتصاديي السوق لدى سبارتان كابيتال للأوراق المالية في نيويورك، "المستثمرون عطشى للدخل وسوق السندات لا تبلغهم ذلك ولذا يتطلعون إلى الأسهم.. لكن حتى مع صعود المؤشرات، فإن المستثمرين يزدادون حذرا على ما يبدو".

تظهر أحدث الأرقام أكثر من ألف وفاة في الولايات المتحدة بسبب كوفيد-19 أمس الثلاثاء، ليقترب الإجمالي من 142 ألفا. ويحذر الخبراء من مزيد من الصعود بسبب زيادة في الإصابات الجديدة.

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 165.26 نقطة بما يعادل 0.62 بالمئة ليصل إلى 27005.66 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 18.78 نقطة أو 0.58 بالمئة مسجلا 3276.08 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 25.76 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 10706.13 نقطة.