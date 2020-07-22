شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى السندات الخضراء المقرر أن تطرحها الحكومة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة المالية لطرح سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار، وفق تصريحات محمد حجازى رئيس وحدة الدين بوزارة المالية لوكالة بلومبرج، وذلك للمرة الأولى فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن ما هى السندات الخضراء وفائدتها للاقتصاد؟

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تعد السندات الخضراء أحد أشكال الاستدانة والحصول على التمويل، ولكن هذا التمويل يشترط تقديمه لتمويل مشروعات تتعلق بالمناخ والبيئة من أجل الحصول عليه، وهذا يعتبر الفرق الجوهري بينها وبين السندات التقليدية.

وتتنوع المشروعات التي تندرج ضمن مجال تمويل السندات الخضراء، مثل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والإدارة المستدامة للنفايات، بالإضافة إلى الاستخدام المستدام للأراضى والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ والمدن الجديدة، وتتميز هذه النوعية من السندات أنها تتيح للجهات المصدرة لها مثل مصر، الوصول إلى مستثمرين جدد، وهو ما يجعل هؤلاء المصدرين أقل اعتمادا على أسواق معينة.