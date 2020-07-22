شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 22-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 22-7-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 576.541 مليار جنيه.





البورصة تخسر 1.8 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 576.541 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 276.4 مليون ورقة مالية بقيمة 887.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.5 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.66%، والعرب على 6.91% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.51% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.48%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 105.3 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 35.4 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، 439.2 ألف جنيه، 62.5 مليون جنيه، 920.7 ألف جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 10459 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1779 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 12183 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 3997 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1494 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 2287 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 691 نقطة.

وصعدت أسهم 86 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 63 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.





- حق الاكتتاب لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك1 بسعر إغلاق 0.947 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 78.68%.

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- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 36.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 13.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.87%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 1.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.82%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 4.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.92%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب مصر4 بسعر إغلاق 0.242 جنيه بنسبة تراجع بلغت 32.96%.

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 15.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.43%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 7.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.33%.

- البنك المصري الخليجي بسعر إغلاق 0.385 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.75%.

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 1.925 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.41%.