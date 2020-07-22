شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. ارتفاعات تاريخية للذهب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد اليوم، عددا من الأحداث الهامة، لعل أبرزها ارتفاعات تاريخية لأسعار الذهب في مصر، وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

ارتفاع تاريخى للذهب

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الأربعاء، إذ ارتفع سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3 جنيهات بعد ارتفاع 5 جنيهات صباحا، وذلك على خلفية ارتفاع غير مسبوق في السعر العالمي للمعدن النفيس، ليصعد لأعلى مستوي في 9 سنوات.

وزير المالية السعودى: بيانات الشهر الجارى تبشر بتعاف اقتصادى

قال وزير المالية السعودى محمد الجدعان، إن بيانات الشهر الجاري تبشر بتعافٍ اقتصادي لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية.وأضاف الجدعان -وفقًا لقناة (العربية) اليوم الأربعاء- "إن وتيرة انكماش اقتصاد السعودية ستقل على الأرجح عن 6.8% توقعها صندوق النقد الدولي"، مشيرًا إلى أن الطلب على السياحة في المملكة زاد خلال الشهر الجاري بفضل الطلب المحلي.

البورصة المصرية تسمح لـ60 شركة بتداول أسهمها بـ3 علامات عشرية

أعلنت البورصة المصرية عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل بناء على أسعار إغلاق اليوم الأربعاء، وضمت 60 شركة، وذلك بعد إضافة سهم حق الاكتتاب لشركة حق الاكتتاب لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بعد تراجع سعر السهم إلى 0.947 جنيه للسهم، فيما استبعد سهم شركة أجواء للصناعات الغذائية من القائمة بعد ارتفاع سعر السهم إلى 2.094 جنيه.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه المصرى، أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وذلك بالنسبة للأوراق المالية التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه مصرى أو من أى عملة أخرى"، على أن توضع فى قائمة خاصة وتتم مراجعة القائمة أسبوعيًا بحد أقصى فى ضوء التغيرات السعرية اليومية، بما فى ذلك ما ينتج عن قرارات الجهة المصدرة ويؤثر على سعر السوق لإدراج واستبعاد الأوراق المالية.

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إصدار بطاقات الدفع اللاتلامسية لأول مرة فى أبريل القادم

تفقد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد مركز إصدار بطاقات الدفع الإلكترونى التابع للبريد المصرى والذى يعد اكبر مركز فى مصر والشرق الاوسط لإصدار بطاقات الدفع الإلكترونى بجميع أنواعها، كما تفقد رئيس البريد المطابع الرقمية والتى تتمتع بأحدث البرامج والأجهزة ومعدات الطباعة.

صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان الهدف من انشاء مركز بطاقات البريد المصرى هو تلبية احتياجات الهيئة القومية للبريد من البطاقات الذكية وكذلك تلبية احتياجات السوق المحلى والاقليمى، مشيراً الى ان الطاقة الإنتاجية للمركز تصل إلى نحو 60ألف بطاقة يومياً بما يعادل أكثر من 20 مليون بطاقة سنوياً.

التصديرى للغذائية يطالب وزيرة التجارة بميزانية لمشاركة مصر بالمعارض الدولية

أوصى المجلس التصديرى للصناعات الغذائية برئاسة المهندس هانى برزى خلال اجتماع مجلس الإدارة، بعدد من التوصيات الخاصة بمنظومة رد الأعباء التصديرية المنتهية فى 30 يونيو 2020، وتقرر رفع مذكرة إلى وزيرة التجارة والصناعة لتوضيح تلك النقاط والتى من بينها تأكيد المجلس على دعمه لتلك المنظومة بالشكل السابق العمل به مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة لضمان التفعيل، حيث أن تلك المنظومة قد تم طرحها بعد دراسات مطولة مع كافة الجهات ذات الصلة ودراسة التجارب الدولية الناجحة وهدفها الأساسى والارتقاء بالصادرات المصرية بالتركيز على الأنشطة الداعمة والمحفزة للصادرات مع تخصيص الاهتمام الأكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتضمنت هذه التوصيات تعديلات مقترحة من المجلس على برنامج رد الأعباء.

تضاعفت استثمارات البنك الأوروبى

تضاعفت استثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر ثلاثة أضعاف تقريبًا على أساس سنوى لتصل إلى 459 مليون يورو فى النصف الأول من عام 2020 مقارنة بـ 166 مليون يورو فى عام 2019.

وذكر البنك فى بيان أصدره اليوم الأربعاء أنه استجاب بسرعة لاحتياجات الأسواق الناشئة التى تتصارع مع تأثير فيروس كورونا، وكان أول مشروع تم طرحه فى مصر بعد تفشى الجائحة عبارة عن حزمة تمويل بقيمة 200 مليون دولار أمريكى إلى بنك QNB الأهلى لدعم الأعمال والتجارة المحلية، يليها تمويل مماثل للبنك الأهلى المصري.

كما تلقت الشركات المحلية دفعة إضافية من خلال خطوط الائتمان إلى البنك التجارى الدولى وبنك الكويت الوطنى مصر، حيث حصل كل منهما على قرض بقيمة 100 مليون دولار أمريكى، ما وفر السيولة اللازمة خلال هذه الأزمة.