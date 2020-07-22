شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الرياض للتعمير ترتفع 9% بالربع الثاني وإدارتها تُوصي بتوزيع 0.5 ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الرياض للتعمير، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 9% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 54.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 50 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني إلى الأرباح المحققة من الأستثمار في الشركة الزميلة، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف العمومية والادارية خلال هذا الربع مقارنة بالربع السابق.

وفي المُقابل، تراجع صافي أرباح الشركة التشغيلية إلى 37.6 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 44.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل.

وتراجعت الإيرادات إلى 57.4 مليون ريال خلال الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 64.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، تراجعت أرباح الشركة إلى 89.7 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 92.9 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول لعام 2020، بقيمة 88.888 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع بلغت 5% من قيمة السهم الإسمية.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 35.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 42.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

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